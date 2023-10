MONTRÉAL, le 29 sept. 2023 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») est fière d'annoncer que Patrick Déry, surintendant des institutions financières, a été élu pour un mandat de trois ans au conseil de direction de l'International Association of Deposit Insurers (IADI), ce vendredi, dans le cadre de la 22e assemblée générale de cette organisation.

L'IADI, dont l'Autorité est l'un des membres fondateurs, est un organisme de normalisation international composé de plus de 95 assureurs-dépôts, agences de résolution et banques centrales, dont le mandat est de contribuer à la stabilité financière. Cette nomination constitue une reconnaissance de la contribution de l'Autorité au développement de systèmes de remboursement des dépôts résilients et aux travaux portant sur les défis de résolution des coopératives de services financiers.

M. Déry, qui a été membre du conseil de direction de l'IADI de novembre 2016 à novembre 2022, contribuera à l'élaboration des principes internationaux en matière de résolution et d'assurance-dépôts, tout en soulignant les spécificités du secteur financier québécois.

L'Autorité des marchés financiers est l'organisme de réglementation et d'encadrement du secteur financier du Québec.

