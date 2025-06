MONTRÉAL, le 6 juin 2025 /CNW/ - Du 2 au 6 juin 2025, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a participé à la Semaine internationale d'action contre les finfluenceurs illégaux en collaboration avec plusieurs autres régulateurs dans l'objectif de prévenir et de contrer les activités illicites des influenceurs financiers (aussi appelés « finfluenceurs »).

Les actions menées par l'AMF dans le cadre de cette initiative poursuivaient un double objectif. L'AMF souhaitait sensibiliser le grand public face aux risques liés aux produits et aux conseils offerts par certains finfluenceurs. Elle souhaitait aussi entrer en contact avec des finfluenceurs afin de les sensibiliser aux aspects potentiellement illégaux de leurs activités, tout en envisageant des actions ciblées contre certains d'entre eux.

Consommateurs : agir avec esprit critique et prudence

L'AMF a ainsi diffusé des courtes vidéos mettant en vedette deux de ses enquêtrices et a mis en ligne une nouvelle page Web afin d'appeler les consommateurs à exercer un esprit critique et à faire preuve de prudence face aux offres de produits ou de conseils financiers faites en ligne ou sur les médias sociaux. Le contenu publié détaille notamment la manière d'identifier des informations financières qui pourraient être trompeuses ou frauduleuses.

Finfluenceurs : connaître et respecter les règles

Du côté des finfluenceurs, l'équipe des enquêtes de l'AMF a communiqué avec de nombreux finfluenceurs québécois cumulant plus d'un million d'abonnements afin de les sensibiliser, de les mettre en garde ou de leur demander de retirer du contenu de leurs publications. L'AMF a également publié une page Web expliquant aux finfluenceurs les règles à suivre afin de respecter la loi. Dans certains cas plus problématiques, l'AMF a aussi ouvert des dossiers d'enquête concernant des activités illicites.

« La plupart des finfluenceurs agissent en respectant le cadre imposé par la loi. D'autres, en revanche, font la promotion de produits ou services sans être inscrits auprès des régulateurs. Certains font même miroiter à tort des bénéfices faciles et un mode de vie luxueux », a souligné Éric Jacob, directeur général du contrôle des marchés de l'AMF. « En nous alliant avec d'autres régulateurs du Canada et de l'international, nous affirmons clairement notre volonté de sensibiliser le grand public et de lutter contre les agissements illégaux qui mettent en péril les finances des consommateurs. »

Collaboration nationale et internationale

Les relations internationales sont essentielles pour lutter contre ce problème. Les autres régulateurs ayant collaboré étroitement à cette initiative menée par la Financial Conduct Authority (FCA, Royaume-Uni) sont :

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

SOURCE Autorité des Marchés financiers