L'Autorité des marchés financiers déploie son Plan stratégique 2025-2029

MONTRÉAL, le 2 juin 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce aujourd'hui le déploiement de son Plan stratégique 2025-2029, qui comprend des mesures ciblées en vue d'améliorer sa prestation de services aux consommateurs de produits et services financiers et d'assurer le maintien d'un secteur financier québécois dynamique, intègre et digne de la confiance du public.

Le Plan stratégique 2025-2029 de l'AMF accorde une place importante à la réalité des consommateurs d'aujourd'hui, qui se voient offrir des produits financiers plus complexes et qui sont aussi plus exposés aux risques de fraude. Il vise également à renforcer l'efficience des marchés et la résilience du secteur financier, tout en tenant compte du contexte actuel.

« Comme régulateur, notre plus grand défi est de préserver le haut niveau de confiance du public à l'égard du secteur financier québécois. C'est un élément déterminant pour des marchés financiers efficients et pour maintenir une stabilité économique. Avec ce nouveau plan, qui est parfaitement aligné avec le contexte actuel, nous bénéficions d'un levier important pour assurer cette confiance par une expérience consommateur renforcée, en plus de favoriser la résilience des entreprises et leur dynamisme », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

Ce nouveau plan stratégique est l'aboutissement d'une démarche structurée et rigoureuse entreprise avec plusieurs intervenants du secteur financier, des représentants de groupes de consommateurs et de nombreux experts.

Le Plan stratégique 2025-2029 de l'AMF comprend trois grandes orientations stratégiques : renforcer l'expérience consommateur, agir pour un secteur financier dynamique et intègre ainsi que soutenir nos talents et notre performance organisationnelle. L'organisation s'est donné la vision suivante à l'horizon 2029 : L'AMF, une équipe engagée envers les consommateurs et pour un secteur financier dynamique et intègre.

