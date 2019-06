Un groupe de travail fédéral-provincial-territorial se réunit pour promouvoir le leadership des femmes et leur participation à l'économie

VANCOUVER, le 7 juin 2019 /CNW/ - Les rencontres des ministres responsables de la condition féminine avec les dirigeants et représentants autochtones nationaux donnent aux dirigeants d'un océan à l'autre la chance de discuter de priorités communes, de renforcer la collaboration et d'améliorer ensemble la vie de tous les Canadiens.

Dans cet esprit de collaboration, des ministres ainsi que des dirigeants et représentants autochtones nationaux se sont réunis aujourd'hui à l'occasion d'une rencontre d'une journée en vue de discuter du leadership économique et politique des femmes, un engagement pris à la 36e réunion fédérale-provinciale-territoriale (FPT) annuelle des ministres responsables de la condition féminine, qui a eu lieu en octobre 2018. Deux séances de discussion en groupe ont été menées : l'une sur les compétences pour l'avenir et les possibilités pour les femmes d'occuper des emplois à prédominance masculine, et l'autre sur la façon d'offrir aux femmes davantage d'occasions d'occuper des postes de leadership politique. Des chefs de file du secteur privé et des experts en la matière se sont joints aux autres participants dans le cadre d'un groupe de discussion pour mettre en relief les pratiques exemplaires et cerner des possibilités de collaboration.

La rencontre a eu lieu en marge de la conférence Women Deliver 2019 à Vancouver, la plus importante conférence au monde sur l'égalité des genres, afin de tirer parti de la présence des ministres FPT et des invités autochtones ainsi que des chefs de file du secteur privé et des experts en la matière qui y assistaient. Parmi les participants à la réunion d'aujourd'hui figuraient Kluane Adamek, chef régionale représentant le Yukon de l'Assemblée des Premières Nations, Cybele Negris, PDG et cofondatrice de Webnames.ca, et Denise Williams, PDG du First Nations Technology Council. Elles ont fait part de leurs recommandations pour créer un contexte qui favorise le leadership politique des femmes et leur participation à l'économie.

« Notre pays fonctionne le mieux lorsque nous nous rassemblons et travaillons en collaboration pour répondre aux priorités les plus urgentes. Je suis heureuse que les ministres provinciaux et territoriaux ainsi que les dirigeants et représentants autochtones aient pu se rencontrer en marge de la conférence Women Deliver 2019 afin de collaborer et de trouver des solutions pour éliminer les obstacles que les femmes doivent surmonter lorsqu'elles veulent exercer leur leadership et participer à l'économie. Grâce à nos discussions, nous poursuivrons sur la lancée de Women Deliver en vue d'assurer l'égalité des genres d'un océan à l'autre. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre du Développement international et ministre des Femmes et de l'Égalité des genres

La rencontre spéciale d'aujourd'hui entre les ministres FPT responsables de la condition féminine, des dirigeants et représentants autochtones nationaux, des chefs de file du secteur privé et des experts en la matière était présidée par l'honorable Maryam Monsef, ministre fédérale des Femmes et de l'Égalité des genres.

Des ministres du gouvernement fédéral, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon ont participé à la rencontre d'aujourd'hui.

Le Canada a été l'hôte de la conférence Women Deliver 2019, qui a eu lieu du 3 au 6 juin 2019 à Vancouver, en Colombie-Britannique. Cette conférence, tenue tous les trois ans, est le plus important rassemblement mondial portant sur l'égalité des genres ainsi que la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles.

La conférence s'inscrit dans un mouvement mondial de promotion de l'égalité entre les sexes et donne une voix à un large éventail de groupes, notamment les Autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans des situations de conflit et de crise. Elle a rassemblé plus de 8 000 participants - dirigeants, influenceurs, défenseurs des droits, universitaires, militants, jeunes et journalistes - venus de plus de 160 pays; 100 000 personnes supplémentaires y ont participé virtuellement.

