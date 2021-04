QUÉBEC, le 26 avril 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») annonce que Boulangerie Humanité Inc. (« Boulangerie Humanité »), une plate-forme d'investissement de l'industrie de la boulangerie et pâtisserie spécialisée, a récemment acquis Les Aliments 2000 Inc. (« Aliments 2000 »).

Fondée en 1980, l'entreprise Aliments 2000 a débuté ses activités avec la fabrication artisanale de pâte à pizza. Les Aliments 2000 est maintenant reconnue partout au Québec pour ses pâtes à tarte, ses pizzas et ses boules à pizza. Cette transaction stratégique permet d'élargir le portefeuille de produits de la Boulangerie Humanité.

Champlain annonce également que l'entreprise Aliments 2000 faisant désormais partie de Boulangerie Humanité sera dirigée par M. Dominique Bohec, président & PDG.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À PROPOS DE CHAMPLAIN CORPORATION FINANCIÈRE

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À PROPOS DE ALIMENTS 2000

Fondée en 1980, l'entreprise a débuté ses activités avec la fabrication artisanale de pâte à pizza. Depuis, les produits issus de cette entreprise se sont diversifiés en permettant d'offrir notamment des pâtes à tarte, des boules de pâte à pizza, des pâtes et croûte à pizza, des pizzas avec garnitures et de la sauce à pizza. Leurs produits sont disponible dans les grandes chaînes d'alimentation, soit en marque privée ou sous ses propre marque «Pâte 2000», «Pizza Artisan» et «PizzéDélic». Les Aliments 2000 est située Saint-Augustin-de-Desmaures. Ses activités d'exploitation se déroulent sous la certification HACCP ( Hazard Analysis critical control point), sous les exigences du règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) , ainsi que les exigences de la certification FSSC 22000.

