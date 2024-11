MONTRÉAL, le 20 nov. 2024 /CNW/ - Convaincus par la croissance prévue dans les domaines de la construction, des projets d'infrastructures et de l'agriculture, de même que par la technologie de pointe des produits Merlo distribués par Manulift optimisant l'efficacité, la sécurité et l'économie de carburant, la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») et ses partenaires appuient l'entreprise de Québec dans sa stratégie de croissance pancanadienne.

Fondée en 1987, Manulift est un important fournisseur canadien d'équipements de levage et de plates-formes de travail aérien, en vente ou en location. Manulift est le distributeur exclusif des chariots élévateurs télescopiques Merlo au Canada. Ces équipements sont essentiels aux domaines des bâtiments, des ponts, des industries, de l'agriculture et des mines. La gamme Merlo de chariots élévateurs télescopiques comprend déjà une version entièrement électrique.

L'entreprise compte augmenter son rayonnement à partir de ses succursales de Toronto, Calgary, Ottawa, Montréal et Québec, en améliorant la capacité de service dans les régions existantes et en établissant une force de vente et des partenariats dans de nouveaux marchés.

« Manulift considère ce partenariat comme un catalyseur de croissance et une excellente opportunité d'échanger sur les meilleures pratiques avec le groupe Champlain », déclare Martin Drolet, président de Manulift.

Pour sa part, Champlain est très enthousiaste à l'idée de mettre son expérience de gestionnaire et financier dans les domaines de la construction, de la location commerciale et de la distribution d'équipements au service de Manulift, afin de générer de nouvelles opportunités de croissance pour ce nouveau membre de son portefeuille d'entreprises.

La participation de Fondaction et Desjardins Capital au consortium dirigé par Champlain apporte une expertise et des ressources supplémentaires sur le plan de l'accompagnement financier et extra-financier à même de contribuer au développement de Manulift au Canada et à l'évaluation et au renforcement de sa performance en durabilité.

Conseillers

Banque Nationale Marchés financiers a agi en tant que conseillers financiers, et Lapointe Rosenstein Marchand Melançon S.E.N.C.R.L. a agi en tant que conseillers juridiques de Manulift dans ce cadre de cette transaction. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L. a agi en tant que conseillers juridiques du consortium d'investisseurs dirigé par Champlain.

À propos de Manulift

Fondée en 1987, Manulift est le chef de file canadien de la distribution d'équipements de levage avec les produits Merlo, desservant les secteurs de la construction, de l'agriculture et le secteur industriel. Manulift a bâti une solide réputation de qualité et d'innovation. Opérant à l'échelle nationale, Manulift s'engage à fournir des équipements qui optimisent l'opération des entreprises canadiennes, les aidant à atteindre une plus grande efficacité et productivité.

À propos de la Corporation Financière Champlain

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À propos de Desjardins Capital

Fort de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2024, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

