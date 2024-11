Armoires Cuisines Action (« ACA ») et Simard Cuisine et Salle de bains (« Simard ») se regroupent sous la direction de la Corporation Financière Champlain pour transformer l'industrie des cuisines au Québec

BOUCHERVILLE, QC, le 6 nov. 2024 /CNW/ - Corporation Financière Champlain est fière d'annoncer le regroupement d'Armoires Cuisines Action et de Simard Cuisine et Salle de bains, deux entreprises québécoises reconnues dans le secteur de la conception et de la fabrication d'armoires de cuisine sur mesure. Ce regroupement stratégique, piloté par Corporation Financière Champlain, a pour objectif de consolider leur présence sur le marché québécois et de créer un acteur majeur de l'industrie des cuisines et des espaces de vie modernes.

En combinant les forces d'ACA et de Simard, le regroupement vise à offrir une gamme de produits et de services élargie, répondant aux besoins diversifiés des consommateurs québécois. Les équipes travailleront conjointement pour développer des solutions novatrices en matière de design et de fonctionnalité, tout en mettant l'accent sur la qualité, l'artisanat, et l'expérience client.

« Ce regroupement s'inscrit dans la stratégie d'acquisition de la Corporation Financière Champlain et marque une étape clé dans notre objectif de consolidation de l'industrie des cuisines au Québec. En unissant Armoires Cuisines Action et Simard, nous renforçons le positionnement haut de gamme de notre plateforme, créant ainsi une base solide pour des acquisitions stratégiques futures dans le secteur », indique Alexandre Marchand, président et chef de la direction d'Armoires Cuisines Action.

« Simard Cuisine et Salle de bains est fier de se joindre à Armoires Cuisines Action sous la direction de Corporation Financière Champlain, afin de transformer et enrichir l'offre d'aménagement sur mesure au Québec. Avec notre équipe, nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer activement aux projets futurs de cette alliance, en mettant en avant notre expertise et notre savoir-faire québécois », affirme Mathieu Simard, président de Simard Cuisine et Salle de bains.

Corporation Financière Champlain accueille fièrement Desjardins Capital en tant que nouvel investisseur dans ce projet de regroupement, aux côtés de Fondaction, un partenaire financier actuel. Ce soutien stratégique reflète un engagement partagé envers le développement économique local et la promotion du savoir-faire québécois dans le secteur manufacturier de la province.

« Nous sommes très enthousiastes à l'idée de soutenir ce regroupement stratégique entre Armoires Cuisines Action et Simard Cuisine et Salle de bains par cet investissement de Desjardins Capital. Nous croyons fermement en l'importance de promouvoir le savoir-faire québécois et de contribuer à la croissance des entreprises locales », souligne Jean-Yves Bourgeois, premier vice-président, Services aux entreprises du Mouvement Desjardins.





À propos d'Armoires Cuisines Action

Depuis plus de 35 ans, Armoires Cuisines Action est une référence au Québec dans la conception et la fabrication de cuisines sur mesure. L'entreprise est reconnue pour son engagement envers l'innovation, la qualité et la satisfaction de ses clients.

À propos de Simard Cuisine et Salle de bains

Fondée en 1968, Simard Cuisine et Salle de bains est une entreprise québécoise reconnue pour son savoir-faire artisanal dans la fabrication d'armoires sur mesure. Grâce à une approche client personnalisée et une expertise unique, Simard s'impose comme un acteur de premier plan dans le domaine des cuisines au Québec. Chez Simard, l'expérience client est au cœur de nos priorités : de l'inspiration à la livraison, nous vous accompagnons à chaque étape. Nos artisans passionnés et nos designers créatifs réalisent des cuisines et mobilier sur mesure inspirées des tendances mondiales, fabriquées localement et sans intermédiaire pour garantir la plus haute qualité.

À propos de Corporation Financière Champlain

Corporation Financière Champlain est une société de capital-investissement engagée dans le développement et la croissance de PME au Canada. Avec une approche centrée sur le soutien stratégique et opérationnel, Corporation Financière Champlain vise à créer de la valeur pour ses entreprises partenaires en leur fournissant les ressources et l'expertise nécessaires à leur expansion.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

À propos de Desjardins Capital

Forte d'une expertise de près de 50 ans, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de plus 3 milliards de dollars en date du 30 juin 2024, Desjardins Capital participe à la pérennité de plus de 770 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions de la province. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

