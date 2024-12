MONTRÉAL, le 2 déc. 2024 /CNW/ - La Corporation Financière Champlain (« Champlain ») est fière d'annoncer l'acquisition d'Équipement St-Germain Inc. et d'Excavations V. St-Germain Inc. (ensemble, « Équipement St-Germain »), une entreprise québécoise renommée spécialisée dans la location de machinerie lourde pour l'industrie de la construction. Cette transaction stratégique, réalisée en partenariat avec Fondaction, vise à renforcer la position de Champlain sur le marché de la location d'équipements commerciaux.

Entreprise familiale fondée en 2005, Équipement St-Germain est le chef de file en location de machinerie lourde sans opérateurs au Québec. Avec une flotte de plus de 600 pièces d'équipement, permettant de servir plusieurs industries, Équipement St-Germain se distingue par son service à la clientèle et sa vaste gamme d'équipements qui répond aux besoins variés de ses clients.

Le modèle d'Équipement St-Germain est parfaitement adapté à l'économie québécoise et est essentiel pour les grands projets d'infrastructures, routiers et de construction, tout en favorisant une croissance durable et responsable en permettant de maximiser l'utilisation de la machinerie lourde par son modèle de location.

« C'est avec fierté et confiance qu'Équipement St-Germain poursuit l'aventure avec Champlain. Ce partenariat assurera le développement de l'entreprise en ligne avec nos valeurs et nos attentes », ont commenté les fondateurs d'Équipement St-Germain.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Équipement St-Germain, le chef de file en location de machinerie lourde et nous sommes convaincus du potentiel de l'industrie et de notre capacité de croître à partir de cette base solide », a déclaré Pierre Simard, fondateur et associé directeur de Champlain.

Cette acquisition s'inscrit dans la mission de Champlain de soutenir les entreprises québécoises en leur offrant des ressources stratégiques et opérationnelles pour maximiser leur potentiel. Avec Équipement St-Germain comme nouvel ajout à son portefeuille et l'appui de Fondaction, Champlain réaffirme son engagement envers la croissance des PME au Québec. Pour Fondaction, la location d'équipements constitue une approche durable qui s'inscrit dans l'économie de fonctionnalité. Cette stratégie circulaire permet de maximiser l'usage d'équipements spécialisés de sorte qu'on en produit moins, ce qui réduit d'autant les émissions de GES.

À propos d'Équipement St-Germain

Avec une flotte moderne et variée comportant plus de 600 pièces d'équipement, Équipement St-Germain est le leader québécois de la location de machinerie lourde. Équipement St-Germain est un partenaire clé des entrepreneurs en construction, des compagnies d'excavation et de paysagement, et de différents intervenants dans le domaine agricole, gouvernemental et municipal.

À propos de Corporation Financière Champlain

La Corporation Financière Champlain est une société de capital-investissement spécialisée dans le soutien et la croissance des petites et moyennes entreprises au Canada. En mettant l'accent sur une approche collaborative, Champlain s'efforce de créer des opportunités durables pour ses entreprises partenaires.

À propos de Fondaction

Précurseur depuis plus de 25 ans, Fondaction, c'est le fonds d'investissement de celles et ceux qui se mobilisent pour la transformation positive de l'économie québécoise. Pour rendre notre économie plus équitable, plus inclusive, plus verte et plus performante. En tant que fonds de travailleurs, créé à l'initiative de la CSN, Fondaction représente des dizaines de milliers d'épargnants et des centaines d'entreprises engagées pour faire progresser le Québec. Il gère un actif net qui totalise plus de 3,77 milliards de dollars au 31 mai 2024 investis dans des centaines d'entreprises et sur les marchés financiers, en privilégiant des investissements qui génèrent des impacts économiques, sociaux et environnementaux positifs en plus d'un rendement financier. Fondaction participe au maintien et à la création d'emplois, à la réduction des inégalités et à la lutte contre les changements climatiques. Pour plus d'informations, consultez fondaction.com ou notre page LinkedIn.

Pour plus de renseignements : Marc André Lemieux, Corporation Financière Champlain, [email protected]