MONTRÉAL, le 17 mai 2021 /CNW Telbec/ - Un groupe d'investisseurs mené par la Corporation Financière Champlain (« Champlain ») annonce l'acquisition de Dion Herbes & Épices (« Dion »)

Fondée en 1996 par M. Gaston Dion, la compagnie offre maintenant 9 catégories de produits totalisant au-delà de 450 variétés d'herbes et épices. Les produits sont disponibles chez plus de 1000 détaillants au Canada et aux États-Unis.

La relève de M Dion sera assurée par M. André Fortier, ancien vice-président principal avec le groupe Loblaw, M. Jean-Francois Bieler, ancien directeur général et vice-président opérations des Canneberges Atoka et par Mme Marie-Andrée Morin-Dion et Samuel Morin-Dion, les enfants du fondateur.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À PROPOS DE CORPORATION FINANCIÈRE CHAMPLAIN

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À PROPOS D'ÉPICES DION

C'est en 1996 que Gaston Dion en a eu assez de voir à quel point le monde des épices était terne et très conservateur. Ce cuisinier à la recherche de différentes saveurs et nouveautés, ne trouvant que des produits conventionnels, décide donc de fonder son entreprise. M. Dion et sa famille, soit Louiselle Morin, Marie-Andrée Morin-Dion et Samuel Morin-Dion vise à surprendre le consommateur et d'éveiller sa curiosité culinaire. L'aventure commence avec un nouveau contenant. Après avoir mis en marché ce concept différent et unique, Dion Herbes & Épices offre maintenant 9 catégories de produits totalisant au-delà de 450 variétés.

Dion Herbes & Épices est aujourd'hui un des plus grands vendeurs d'herbes et épices au Québec, selon les études AC Neilson, offrant la plus large gamme de produits. Ceux-ci sont disponibles chez plus de 1 000 détaillants au Canada et aux États-Unis.

www.champlaincanada.com

www.epicesdion.com

SOURCE Corporation Financière Champlain

Renseignements: André La Forge, Champlain Corporation Financière, [email protected]

Liens connexes

www.champlaincanada.com