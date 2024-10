MONTRÉAL, le 7 oct. 2024 /CNW/ - Enjay Converters Ltd. (« Enjay »), une compagnie de portefeuille de Corporation Financière Champlain (« Champlain ») annonce l'acquisition de Corner Edge Products Ltd. (« Corner Edge »)

Fondée en 1997 par Russell Jacobs et Martin Silver, Corner Edge est un fabricant de solutions d'emballage de protection innovantes pour l'expédition, la manutention et le stockage. La Compagnie est basée à Toronto, Ontario.

Cofondée en 1983 par M. Jay Cassidy et basée à Cobourg, Ontario, Enjay est un fabriquant de produits d'emballage uniques et de qualité pour l'industrie alimentaire visant la vente au détail, les supermarchés et les transformateurs alimentaires. Les produits Enjay sont vendus partout en Amérique du Nord.

Tous comme Enjay, les produits de Corner Edge sont vendus à travers l'Amérique du nord. En combinant les forces des deux entreprises, les deux équipes de direction sont confiantes d'exploiter les synergies et opportunités de croissance.

Les termes financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

À PROPOS DE CORPORATION FINANCIÈRE CHAMPLAIN

Champlain est une société canadienne de placements privés établie à Montréal. Elle assure la gestion d'un portefeuille de placements privés qui comprend actuellement différents investissements partout au Canada et aux États-Unis. Sa priorité est d'apporter une valeur ajoutée à ses partenaires, des PME désireuses de croître au pays comme à l'étranger, en leur fournissant des capitaux propres, du financement et une expertise de gestion opérationnelle.

À PROPOS D'ENJAY CONVERTERS

Co-fondé en 1983 par Jay Cassidy, Enjay est devenu au fil des ans un acteur de premier plan dans son créneau spécifique du secteur de l'emballage alimentaire. Enjay fabrique et distribue des planches à gâteaux, des boîtes à gâteaux, des supports et des doublures à cupcakes, des poches à douille jetables et d'autres produits connexes destinés aux boulangeries des grandes chaînes d'épicerie au détail, aux boulangeries indépendantes, aux transformateurs d'aliments et à d'autres distributeurs du secteur de l'alimentation. Environ 70 % des produits Enjay sont fabriqués au Canada, le reste provenant d'Asie, des États-Unis et d'Europe.

A PROPOS DE CORNER EDGE PRODUCTS

En activité depuis 1997, Corner-Edge dessert une grande variété de marchés finaux, notamment les entreprises d'emballage, les produits de grande consommation mondiaux, les fabricants industriels et les producteurs de fruits et légumes. La société crée une valeur ajoutée grâce à la personnalisation des panneaux de chant et des feuilles intercalaires, ce qui entraîne une réduction des coûts d'emballage des produits, des réclamations en cas de dommages et de l'élimination des déchets. Corner-Edge exploite une usine de fabrication de 35 000 pieds carrés à Scarborough, en Ontario, avec trois lignes de production de pointe. Les ventes sont d'environ 70 % au Canada et 30 % aux États-Unis

