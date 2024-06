OTTAWA, ON, le 3 juin 2024 /CNW/ - Chaque jour, les communautés bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers et intersexuées, ainsi que les autres communautés de diverses identités sexuelles et de genre (2ELGBTQI+) font face à la discrimination, à la persécution et à la violence. Le soutien aux communautés 2ELGBTQI+ contribue à bâtir un Canada plus sûr, plus équitable et plus inclusif.

Aujourd'hui, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, a annoncé l'octroi de jusqu'à 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride, pour l'administration d'un financement pour appuyer les besoins en matière de sécurité des festivals de la Fierté. Ce soutien aidera à compenser la hausse des frais de sécurité et d'assurance pour les événements partout au pays dans un contexte de montée de la haine envers les personnes 2ELGBTQI+. Ces frais peuvent comprendre des ressources et de la formation supplémentaires en matière de sécurité pour accroître la capacité des bénévoles et des membres de la communauté.

En plus du financement pour appuyer les besoins en matière de sécurité des festivals de la Fierté, le budget 2024 a également proposé 12 millions de dollars sur cinq ans pour financer des projets visant à combattre la haine envers les communautés 2ELGBTQI+. Pour contrer la haine sous toutes ses formes, y compris celle à laquelle sont confrontées les communautés 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada mettra en œuvre des programmes et des initiatives dans le cadre du Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine.

La ministre Ien a également lancé la saison de la Fierté lors d'une cérémonie de lever du drapeau à Ottawa. Le début de la saison de la Fierté est une période importante pour renforcer les efforts visant à éliminer les disparités et les obstacles à l'égalité auxquels font face les communautés 2ELGBTQI+, et réaffirmer notre engagement à œuvrer pour de meilleurs résultats sociaux et économiques pour l'ensemble des Canadiennes et Canadiens.

Il y a près de deux ans, le gouvernement du Canada a lancé le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, qui vise à promouvoir les droits et l'égalité des personnes 2ELGBTQI+ au Canada. Ce plan d'action a pour but de créer un Canada plus équitable pour les communautés 2ELGBTQI+, pour les générations actuelles et futures. Parallèlement au déroulement de ces efforts, le gouvernement du Canada continue de mobiliser les leaders, les membres de la communauté, les spécialistes et les militants pour répondre aux besoins des communautés 2ELGBTQI+. En outre, Femmes et Égalité des genres Canada a récemment terminé un appel de propositions, qui permettrait d'octroyer jusqu'à 25 millions de dollars pour des projets communautaires visant à éliminer les obstacles à l'égalité.

« Le Plan d'action 2ELGBTQI+ en est à sa deuxième année et nous avons pu constater l'importance d'investir dans les organismes communautaires. Malheureusement, nous continuons de constater une augmentation de la haine qui touche les communautés 2ELGBTQI+ et, plus particulièrement, les jeunes, qui demeurent craintifs de s'afficher de manière authentique. Bien que le gouvernement du Canada soit déterminé à soutenir les organismes comme Fierté Canada Pride, nous devons veiller à ce que les droits et la sécurité de l'ensemble des Canadiennes et Canadiens soient respectés. Personne ne devrait vivre dans la peur d'être ce qu'il est. »

La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

« Le gouvernement du Canada défendra toujours le droit des Canadiennes et des Canadiens de vivre comme ils sont et d'aimer qui ils aiment. Avec la montée de la haine, de nombreux membres des communautés 2ELGBTQI+ ne se sentent pas en sécurité. Ce financement permettra de répondre aux besoins en matière de sécurité des festivals de la Fierté, afin que tous les Canadiennes et Canadiens puissent célébrer leur authenticité en toute sécurité. Nous sommes déterminés à lutter contre la montée de la haine et à assurer la sécurité des communautés, notamment grâce à notre tout premier Plan d'action du Canada pour lutter contre la haine. »

L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

Le budget de 2024 proposait 3 millions de dollars sur deux ans pour appuyer les besoins en matière de sécurité des festivals de la Fierté. Cette année, Femmes et Égalité des genres Canada versera jusqu'à 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride en vertu des modalités de son Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre (SOSIEG).

versera jusqu'à 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride en vertu des modalités de son Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre (SOSIEG). Le budget 2024 proposait 12 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024-2025, pour financer des projets visant à combattre la haine envers la communauté 2ELGBTQI+.

En 2023, Fierté Canada Pride a reçu 1,5 million de dollars, ce qui a permis à 50 organismes de la Fierté d'améliorer la sûreté et la sécurité de leurs rassemblements de la Fierté, en adaptant et en mettant en place des mesures de sécurité pour contrer la haine accrue dans leurs communautés locales, plutôt que d'annuler des programmes ou des événements. Ces fonds ont également permis d'accroître la sensibilisation aux défis en matière de sécurité et la capacité d'y répondre, notamment par des ateliers entre pairs dans le cadre desquels les organismes de la Fierté ont pu échanger leurs pratiques exemplaires et leurs ressources.

Fierté Canada Pride (FCP) est une association nationale composée de plus de 70 organismes canadiens de la Fierté, qui représente les festivals et les événements organisés partout au pays. Elle soutient les organismes de la Fierté et les communautés 2ELGBTQIA+ grâce à l'aide qu'elle donne aux personnes qui subissent des injustices, aux actions de réconciliation qu'elle pose, et à ses actions de collaboration intentionnelle, de création d'une capacité et de promotion du changement systémique.

