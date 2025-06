OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - La saison de la Fierté est un moment pour faire entendre nos voix et hisser nos drapeaux, afin de célébrer la force, la résilience et les contributions des communautés représentant les personnes bispirituelles, lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres, queers, intersexuées et de divers groupes sexuels et de genre (2ELGBTQI+). C'est aussi l'occasion de renouveler notre engagement à bâtir un pays où chaque personne peut vivre en sécurité et dans la dignité.

Aujourd'hui, alors que le drapeau de la Fierté inclusif-intersexe a été hissé sur la Colline du Parlement, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petite Entreprise et Tourisme), a annoncé un investissement de 1,5 million de dollars pour soutenir les besoins en sécurité des festivals de la Fierté partout au Canada.

Ce financement, administré par Fierté Canada Pride dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, aidera à couvrir les coûts croissants liés à la planification des mesures de sécurité et d'assurance, afin que les comités d'organisation puissent continuer à créer des espaces accueillants et inclusifs pour tout le monde.

Alors que débute la saison de la Fierté, le gouvernement du Canada réaffirme son engagement à collaborer avec les communautés 2ELGBTQI+ pour bâtir un avenir où personne n'est laissé pour compte.

Citation

« Tout le monde mérite de se sentir en sécurité et soutenu au sein de sa communauté. Cela commence par des gestes concrets et par le renforcement du pouvoir d'agir. Être solidaire des communautés 2ELGBTQI+, c'est bâtir un Canada où chaque personne peut vivre pleinement et s'épanouir. Le financement annoncé aujourd'hui est important : il appuie les efforts locaux visant à protéger et à valoriser les communautés 2ELGBTQI+, et contribue à faire en sorte que les événements de la Fierté, partout au pays, soient sécuritaires, inclusifs et empreints de joie pour tout le monde. »

L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme)

Faits en bref

Dans le cadre du Plan d'action canadien de lutte contre la haine, un investissement de 15 millions de dollars a été engagé pour contrer la haine visant les communautés 2ELGBTQI+.

La campagne de sensibilisation Unité, menée par Femmes et Égalité des genres Canada , vise à éliminer la stigmatisation vécue par les membres des communautés 2ELGBTQI+. Elle encourage la population canadienne à se mobiliser et à jouer un rôle actif dans la réduction de cette stigmatisation, en renforçant leurs connaissances et leurs compétences nécessaires pour bâtir un avenir plus inclusif pour tout le monde.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Personnes-ressources : Relations avec les médias : Femmes et Égalité des genres Canada, [email protected], 819-420-6530