OTTAWA, ON, le 9 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), a fait la déclaration suivante afin de souligner la saison de la Fierté 2025 :

« La saison de la Fierté est l'occasion de célébrer la force, la diversité et la résilience des communautés 2ELGBTQI+ au Canada et partout dans le monde. Il s'agit également d'un rappel que, bien que les discours haineux et la discrimination persistent, les efforts pour promouvoir l'égalité, la sécurité et les droits de la personne sont loin d'être terminés.

Lorsque le Canada soutient les communautés 2ELGBTQI+ par le biais de politiques inclusives et de possibilités concrètes, c'est toute la société qui en bénéficie. Davantage de personnes peuvent participer pleinement au marché du travail, créer des entreprises, stimuler l'innovation et contribuer à la vitalité de leurs collectivités. Il en résulte un pays plus fort et plus concurrentiel où la pauvreté recule, la santé s'améliore et personne n'est laissé pour compte.

Le gouvernement du Canada travaille à éliminer les obstacles auxquels les communautés 2ELGBTQI+ sont encore confrontées, qu'il s'agisse de l'accès sécuritaire à des soins adaptés à l'identité de genre ou des possibilités en entrepreneuriat et dans les métiers spécialisés. Grâce au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et au Plan d'action canadien de lutte contre la haine, nous finançons des solutions communautaires qui renforcent la sécurité, soutiennent la santé mentale et favorisent la résilience des communautés.

Cela comprend un investissement fédéral de 25 millions de dollars dans le tout premier programme canadien d'entrepreneuriat 2ELGBTQI+, lancé en partenariat avec la Chambre de commerce 2ELGBTQI+ du Canada.

La Fierté est à la fois une célébration et un appel à l'action. Notre gouvernement demeure aux côtés des communautés 2ELGBTQI+ pour bâtir un Canada plus sécuritaire, plus inclusif et plus équitable pour tout le monde.

Bonne saison de la Fierté, Canada! »

