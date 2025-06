OTTAWA, ON, le 10 juin 2025 /CNW/ - L'honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), annoncera un soutien pour les communautés 2ELGBTQI+ au Canada.

Date : Le 10 juin 2025



Heure : 12 h 30 (HNE)



Lieu : Les détails de l'emplacement seront communiqués après l'inscription.

Note aux médias : Cet événement est réservé aux membres des médias qui ont une accréditation. Les membres des médias qui veulent assister à cet événement en personne doivent s'inscrire d'ici le 10 juin 2025 à 9 h (HNE) par courriel à [email protected].

Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]