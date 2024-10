L'initiative de plantation d'arbres améliorera les écosystèmes, renforcera la biodiversité et mobilisera les communautés locales autour du bénévolat et de la participation.

OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - À la suite à d'un investissement de 1,6 million de dollars du gouvernement du Canada, Sentier Transcanadien est ravi d'introduire un nouveau programme pour aider les groupes de sentiers à financer les activités de plantation d'arbres à travers le Canada.

Le programme Planter pour demain fournit un financement aux projets de plantation d'arbres, d'élimination d'espèces envahissantes, des projets de collecte et de démarrage de semences. Ces projets contribueront à des solutions fondées sur la nature pour améliorer les écosystèmes, renforcer la biodiversité et mobiliser les communautés locales d'un océan aux deux autres autour du bénévolat et de la participation.

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme, a annoncé l'engagement financier du gouvernement fédéral de 1,6 million de dollars sur une période de trois ans lors d'une allocution à la Conférence mondiale sur les sentiers, organisée par Sentier Transcanadien, le 1er octobre. Le financement fédéral est assuré par le programme 2 milliards d'arbres.

« Le programme Planter pour demain sera un catalyseur de changement profond, et nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour son soutien », dit Mathieu Roy, chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Planter plus d'arbres le long du Sentier est une étape cruciale vers l'amélioration de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Avec ce soutien, nous allons mobiliser notre vaste réseau de bénévoles passionnés pour apporter une contribution significative à l'avenir environnemental du Canada. »

Investir dans la plantation d'arbres soutient l'objectif de Sentier Transcanadien de développer un Sentier durable pour les générations futures, en veillant à ce qu'il soit résilient et durable. Un rapport d'impact de 2023 a révélé que le Sentier Transcanadien - qui s'étend sur 29 000 km et traverse l'ensemble des provinces et des territoires - contribue déjà de manière significative à la protection du climat et de la nature. Les impacts du Sentier sur l'environnement tels que l'atténuation des inondations, la séquestration du carbone et la protection contre les événements climatiques extrêmes sont estimés à 82 millions de dollars par année.

Planter pour demain renforcera les avantages environnementaux du réseau national de sentiers du Canada en aidant les groupes locaux à accroître le couvert végétal, à améliorer la résistance des forêts au changement climatique et à renforcer la biodiversité et la santé écologique des communautés.

Sentier Transcanadien travaillera en partenariat avec les groupes de sentiers à travers le pays à planter 150 000 arbres au cours des trois prochaines années. Le lancement de ce programme fait à la suite d'une consultation avec les groupes de sentiers pour comprendre leur capacité et leur besoin de planter des arbres et de projets pilotes de plantation d'arbres.

Les groupes peuvent demander un financement par le biais du programme Planter pour demain sur le site de Sentier Transcanadien. Tout groupe ayant un projet répondant aux critères d'admissibilité peut postuler; le programme n'est pas réservé aux membres actuels du réseau de Sentier Transcanadien.

En plus de financement du gouvernement du Canada, le programme Planter pour demain est également soutenu par Toyota Canada.

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur le réseau national de sentiers du Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

Personne-ressource pour les médias: Justin Fauteux, Gestionnaire, Médias et relations publiques, [email protected]