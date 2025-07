Athletic Brewing fera un don de 1 $ par kilomètre enregistré, jusqu'à concurrence de 30 000 $ CA, lors du défi national de Sentier Transcanadien de parcourir 30 000 km collectivement en 30 jours.

OTTAWA, ON, le 16 juill. 2025 /CNW/ - Pour aider la population canadienne à être active, Athletic Brewing Company, qui est la plus grande brasserie spécialisée dans les bières sans alcool, apporte son soutien à la Grande rando canadienne, une initiative de Sentier Transcanadien, en promettant de verser 1 dollar canadien pour chaque kilomètre parcouru, jusqu'à concurrence de 30 000 dollars canadiens.

La Grande rando canadienne est un défi à l'échelle nationale qui invite les personnes de tous âges et de toutes capacités à être actives pour soutenir le réseau de sentiers du Canada. Du 20 septembre au 19 octobre, des gens de partout au pays marcheront, pédaleront, pagayeront et rouleront sur leur tronçon du Sentier Transcanadien, enregistrant leurs distances respectives pour atteindre un objectif collectif de 30 000 kilomètres, soit la longueur approximative du Sentier, en 30 jours.

Tous les fonds recueillis appuient Sentier Transcanadien, y compris ses projets essentiels, comme l'entretien des sentiers, le développement de corridors verts, les efforts liés à la résilience climatique et l'amélioration de l'accessibilité.

« C'est avec fierté que nous soutenons la Gande rando canadienne de Sentier Transcanadien. C'est un effort inspirant qui cherche à faire bouger les gens et les rapprocher de la nature », affirme le cofondateur et PDG d'Athletic Brewing, Bill Shufelt. « Nous croyons que les grands espaces et les grandes bières vont de pair, et c'est un honneur de faire partie des efforts de protection d'une si importante ressource pour les générations à venir. »

Athletic Brewing a accordé plus de 6,3 millions de dollars en soutien aux sentiers et aux espaces en plein air partout dans le monde grâce à son initiative Two For The Trails. Inspirée par la passion qu'a le cofondateur Bill Shufelt pour le plein air, Two For The Trails contribue jusqu'à 2 millions de dollars par année pour de projets de protection et de restauration de sentiers locaux.

Avant même de soutenir la Grande rando canadienne, Athletic Brewing était un partenaire de longue date de la Grande corvée, un programme de financement annuel offert par Sentier Transcanadien. Ce programme fournit du financement aux initiatives communautaires dont l'objectif est d'entretenir et d'améliorer les sentiers tout en reconnaissant le rôle crucial que jouent les bénévoles à rendre le Sentier Transcanadien durable.

Avec son engagement envers la Grande rando canadienne, Athletic Brewing renforce son soutien à Sentier Transcanadien et devient un partenaire national du Sentier à l'année.

« Force de constater que l'équipe d'Athletic Brewing a une profonde passion pour les sentiers et les bienfaits qu'ils procurent aux gens et aux communautés », affirme Mathieu Roy, Chef de la direction de Sentier Transcanadien. « L'équipe d'Athletic a été un incroyable supporteur de notre programme de la Grande corvée et nous sommes très reconnaissants de les voir accroître leur soutien au niveau de partenaire national grâce à la Grande rando canadienne. Ensemble, nous pouvons inspirer la population canadienne à être active, à soutenir le Sentier et à explorer les vastes et incroyables paysages naturels de notre pays. »

Les inscriptions et les dons pour la Grande rando canadienne sont commencés. Toute personne résidant au Canada peut s'inscrire, créer une équipe, recueillir des fonds et enregistrer leurs activités en ligne sur le site granderandocanadienne.ca. Les personnes qui participent pourront commencer à enregistrer leurs kilomètres pour atteindre l'objectif collectif de 30 000 km dès le 20 septembre.

Ressources

À propos d'Athletic Brewing Company

Athletic Brewing Company est la plus importante brasserie américaine spécialisée en bières non alcoolisées. Athletic révolutionne les habitudes de consommation d'alcool des adultes modernes en brassant des bières sans alcool novatrices qui peuvent être consommées n'importe quand et n'importe où. Lancée sur le marché en 2018, Athletic est la plus grande marque de bière non alcoolisée aux États-Unis1 et parmi les 20 plus grandes brasseries aux États-Unis2. Ses bières primées sont disponibles dans plus de 75 000 points de vente aux États-Unis. Athletic exploite des brasseries locales dans le Connecticut et en Californie et consacre jusqu'à 2 millions de dollars par année à la protection et à la restauration d'espaces naturels dans le monde entier dans le cadre de son programme Two For The Trails. Athletic est fière d'être une entreprise certifiée B CorpMD.

Pour en savoir plus et voir les produits : https://athleticbrewing.ca/

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

1 NielsenIQ, Total US xAOC + Liquor Open State + Conv, Latest 52 Wks ending 14/06/25

2 Brewers Association Top 50 U.S. Brewing Companies of 2024

