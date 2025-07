La Grande rando canadienne invite les personnes participant à l'événement à marcher, pédaler, pagayer ou rouler afin de recueillir des fonds pour le plus long réseau de sentiers au monde.

OTTAWA, ON, le 14 juill. 2025 /CNW/ - 30 000 kilomètres en 30 jours. C'est l'objectif ambitieux d'une initiative lancée par Sentier Transcanadien.

Les inscriptions sont maintenant ouvertes pour la Grande rando canadienne, un défi national qui invite les personnes de tous âges et de toutes capacités à faire des activités physiques pour soutenir le réseau de sentiers du Canada. Du 20 septembre au 19 octobre, des gens de partout au pays marcheront, pédaleront, pagayeront et rouleront sur leur tronçon du Sentier Transcanadien, enregistrant leurs distances respectives pour une utilisation totale de 30 000 kilomètres, soit la longueur approximative du Sentier, en 30 jours.

Comment ça marche?

La participation à la Grande rando canadienne est gratuite et ouverte aux personnes de tous niveaux d'habiletés.

Il est maintenant possible de s'inscrire et de faire des dons.

La Rando commence le 20 septembre et les personnes qui participent ont 30 jours pour enregistrer leurs activités.

Toutes les activités comptent - vous pouvez marcher, pédaler, pagayer ou rouler - partout au Canada .

. Les gens peuvent s'inscrire, créer une équipe, recueillir des fonds et enregistrer leurs activités en ligne sur le site granderandocanadienne.ca

Tous les fonds recueillis appuient Sentier Transcanadien, y compris ses projets essentiels, comme l'entretien des sentiers, le développement de corridors verts, les efforts liés à la résilience climatique et l'amélioration de l'accessibilité.

« Chaque kilomètre du Sentier Transcanadien a le pouvoir de nous inspirer et de nous rassembler, et j'invite tout le monde à se joindre à la Grande rando canadienne pour le sentir, en personne », a déclaré Mathieu Roy, Chef de la direction de Sentier Transcanadien. « Ce défi ne se limite pas à recueillir des fonds et à parcourir des kilomètres de sentiers. Il s'agit d'établir des liens significatifs avec la nature et notre communauté nationale. Le Sentier est un véritable projet national et multigénérationnel, et, lorsque nous nous rassemblons pour le soutenir, nous protégeons une partie essentielle de notre identité canadienne. »

L'importance de ce défi :

S'étendant sur près de 30 000 kilomètres, traversant tous les territoires et les provinces du Canada, et reliant des milliers de communautés, le Sentier Transcanadien est accessible à plus de 80 % des Canadiens et Canadiennes dans un rayon de 30 minutes de leur domicile. Une étude réalisée en 2023 a démontré que le Sentier offre des avantages considérables, notamment :

des retombées économiques totales d'environ 23,1 milliards de dollars;

des économies de 1,7 milliard de dollars en soins de santé;

82 millions de dollars de retombées environnementales.

Ce qu'en pense la population canadienne :

94 % déclarent que les sentiers sont indispensables pour pouvoir accéder à la nature;

92 % disent fréquenter les sentiers pour améliorer leur santé mentale;

91 % voient les sentiers comme un moyen gratuit et accessible de faire de l'exercice.

La Grande rando canadienne est généreusement soutenue par Athletic Brewing Company, une entreprise reconnue pour son engagement envers les sentiers (lien en anglais) et l'accès au plein air, ainsi que Manuvie et son Programme axé sur les effets, qui aide la population canadienne à vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Ressources

Pour en savoir plus et s'inscrire, visitez le site granderandocanadienne.ca.

Explorez la carte interactive du Sentier Transcanadien

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien est le plus long réseau de sentiers multiusages du monde et il ne cesse de croître. Il traverse l'ensemble des provinces et des territoires, et rejoint les trois côtes du Canada. Chaque tronçon du Sentier Transcanadien est géré à l'échelle locale et soutient des activités et des besoins communautaires différents.

Sentier Transcanadien est l'organisation qui veille sur les sentiers au Canada, en défend les intérêts et en fait la promotion. Il s'agit d'un organisme de bienfaisance enregistré qui reçoit des fonds du gouvernement fédéral (par l'intermédiaire de Parcs Canada), de diverses instances provinciales et municipales, ainsi que de généreux donateurs et donatrices.

