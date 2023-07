PEACE RIVER, AB, le 10 juill. 2023 /CNW/ - Dans tous les secteurs de l'économie, la lutte contre les changements climatiques est un impératif aussi bien sur le plan économique que sur le plan environnemental. Que ce soit en investissant dans des produits et des technologies plus durables ou en travaillant avec des collectivités et organisations à promouvoir la croissance de l'emploi à l'échelle locale, le Canada continue de soutenir des projets qui améliorent la compétitivité du secteur forestier et sa contribution à la bioéconomie, en plus de renforcer la résilience des collectivités qui dépendent de ce secteur.

En 2021, Ressources naturelles Canada a octroyé 8,5 millions de dollars du programme Investissements dans la transformation de l'industrie forestière (ITIF) à Mercer Peace River Pulp Ltd. Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, est ravi d'annoncer que cette contribution a permis la mise en place d'une nouvelle salle de préparation du bois ultramoderne.

L'équipement installé dans la nouvelle salle fait appel à des technologies d'écorçage, de déchiquetage et de contrôle novatrices et originales. Ces nouveaux procédés contribuent à améliorer la façon dont l'usine procède pour se procurer et traiter les fibres ligneuses, ce qui a pour effet d'optimiser l'utilisation de ces fibres. En plus de réduire la quantité de bois utilisée dans la production de la pâte, la nouvelle salle atténue également l'impact de l'usine sur l'environnement en réduisant ses émissions de gaz à effet de serre grâce à une efficacité accrue et à une consommation moindre de combustibles fossiles.

La pâte de Mercer Peace River Pulp est produite à partir d'arbres provenant de forêts gérées de façon durable. Elle est connue pour sa haute qualité, sa faible empreinte écologique et son rendement soutenu. Par la construction de cette nouvelle salle de préparation du bois ultramoderne, Mercer témoigne de sa volonté de poursuivre sa croissance, d'afficher une bonne performance environnementale et de créer des emplois durables.

En utilisant des procédés et des équipements avancés dans sa nouvelle salle de préparation du bois, Mercer contribue à promouvoir une gestion des ressources et des pratiques commerciales durables. Cette mesure permettra d'ouvrir des possibilités d'emploi, de favoriser la croissance économique et d'aider le Canada à atteindre ses objectifs environnementaux et à atténuer les changements climatiques.

Le programme ITIF facilite l'adoption de technologies et de produits transformateurs en comblant l'écart entre développement et commercialisation. Il vise à créer un secteur forestier plus concurrentiel et résilient en accordant la priorité aux projets sobres en carbone qui génèrent des sources de revenus nouvelles et diversifiées.

Citations

« Depuis des générations, le secteur forestier canadien représente un moyen de subsistance pour de nombreuses régions du pays. De judicieux investissements dans des technologies et procédés novateurs peuvent renforcer rentabilité et compétitivité tout en réduisant les émissions. Cette aide financière a permis l'installation d'une salle de préparation du bois à la fine pointe de la technologie et montre comment nous pouvons créer des emplois, accroître la durabilité et stimuler l'économie dans nos collectivités au pays. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'installation de la nouvelle salle de préparation du bois à Mercer Peace River a permis de créer un modèle d'entreprise plus durable, de transformer le processus d'approvisionnement en fibres ligneuses, d'améliorer notre performance environnementale et de créer plusieurs possibilités de carrière à long terme. Nous sommes fiers d'avoir posé cet important jalon, qui renforcera l'économie de notre région pendant des décennies. »

Roger Ashfield

Directeur général, Mercer Peace River Pulp Ltd.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]