Un financement de 5 M$ accordé à un réseau national de recherche pour révolutionner la réadaptation et le rétablissement des femmes après un problème cardiaque ou cérébral

Sous la direction de Jodi Edwards, une nouvelle collaboration pancanadienne vise à améliorer le rétablissement des femmes

TORONTO, le 13 août 2026 /CNW/ -- Cœur + AVC, en partenariat avec la Fondation Brain Canada, est fière d'annoncer le financement d'un troisième Réseau d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes, dirigé par Jodi Edwards de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa et de l'Institut de recherche Santé Bruyère. Le projet retenu est le réseau RENEW (Redesigning Effective aNd Equitable systems of care for Women's heart-brain recovery Network [Repenser des systèmes de soins efficaces et équitables pour le rétablissement de la santé cardiaque et cérébrale des femmes]). Le réseau recevra 5 millions de dollars sur cinq ans pour mettre sur pied un réseau de collaboration pancanadien visant à améliorer la réadaptation et le rétablissement des femmes à la suite de problèmes de santé cardiaque ou cérébrale, comme un AVC, une crise cardiaque ou un arrêt cardiaque.

Les femmes qui se rétablissent d'un problème cardiaque ou cérébral ont généralement un accès plus tardif aux services de réadaptation. De plus, elles sont moins susceptibles que les hommes d'y être orientées et de participer aux programmes de rétablissement. Ces lacunes, qui peuvent limiter l'accès à des soins adaptés au sexe et à la culture et tenant compte du genre, sont exacerbées par le fait que les systèmes liés à la réadaptation ne prennent souvent pas en considération des facteurs du rétablissement propres au sexe, comme la ménopause et la santé mentale, ainsi que des facteurs socioculturels, tels que la situation géographique, le revenu, l'origine ethnique, les incapacités et les responsabilités de proche aidante. L'objectif du réseau RENEW est de remodeler la réadaptation des femmes ayant présenté des troubles cardiaques ou cérébraux afin de s'attaquer à ces défis, en adoptant une approche globale axée sur la personne qui tient compte des aspects physiologiques, psychologiques, émotionnels, sociaux et environnementaux du rétablissement.

« Cœur + AVC, en collaboration avec ses partenaires, est déterminée à transformer le système de santé afin que toutes les femmes reçoivent les soins dont elles ont besoin en matière de santé cardiaque et cérébrale, souligne Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. Le réseau RENEW jouera un rôle important dans la réduction des inégalités liées à la réadaptation et au rétablissement. En réunissant des chercheuses et chercheurs, des cliniciennes et cliniciens, des personnes ayant une expérience vécue et des responsables du système de santé de partout au pays, le réseau produira des données probantes et des solutions susceptibles d'améliorer les résultats pour toutes les femmes ».

Le réseau RENEW concentrera ses efforts sur plusieurs priorités :

Mieux comprendre l'incidence de la ménopause sur le rétablissement - Produire de nouvelles données probantes sur les effets de la ménopause, des changements hormonaux et de l'hormonothérapie sur le rétablissement après une crise cardiaque ou un AVC.

Renforcer le soutien en santé mentale offert aux femmes pendant leur réadaptation et leur rétablissement - Mettre au point des outils de dépistage en santé mentale adaptés au sexe et au genre, notamment un outil élaboré conjointement avec des partenaires autochtones et destiné aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis.

Évaluer des solutions novatrices pour favoriser le rétablissement - Mettre à l'essai de nouvelles interventions en réadaptation et en santé mentale afin d'améliorer l'accès aux soins, les résultats et la qualité de vie des femmes qui se rétablissent d'une maladie cardiaque ou d'un AVC.

Mise en correspondance des données - À l'aide de données nationales, répertorier les parcours d'orientation existants entre les programmes de réadaptation cardiaque et post-AVC et les services en santé mentale, ainsi que simuler des systèmes d'orientation optimaux.

« Les soins et le soutien reçus après un problème cardiaque ou cérébral peuvent avoir une incidence sur la santé et le bien-être d'une personne pendant de nombreuses années, affirme Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. En soutenant Jodi Edwards et le réseau RENEW, nous contribuons à combler une lacune importante dans le continuum de la recherche et à faire en sorte que les connaissances acquises sur la santé cérébrale des femmes se traduisent par de meilleurs soins, ainsi qu'un meilleur rétablissement après un problème cardiaque ou cérébral. »

Le réseau RENEW est le troisième Réseau d'excellence en recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes financé par Cœur + AVC et ses partenaires. Ce nouvel investissement marque une étape importante dans les efforts visant à repenser la santé cardiaque et cérébrale des femmes au pays. Collectivement, les trois réseaux pancanadiens génèrent les connaissances, les partenariats et l'innovation nécessaires pour combler des lacunes persistantes en matière de prévention, de diagnostic, de traitement et de rétablissement, afin que les femmes reçoivent les soins et le soutien dont elles ont besoin tout au long de leur vie.

Les précédents réseaux financés sont les suivants :

L'équipe du Dr Rohan D'Souza (Université McMaster), à la tête du Réseau canadien de réseaux pour réduire la mortalité et la morbidité cardiovasculaires pendant la grossesse (The Canadian Network of Networks to Reduce Cardiovascular Mortality and Morbidity in Pregnancy [CaNCaM-Preg]), lequel étudie les facteurs de risque de maladies cardiaques et cérébrales propres aux femmes aux différents moments de leur vie. L'équipe de la Dre Amy Yu (Institut de recherche Sunnybrook, Université de Toronto), à la tête du réseau StrokeGoRed, lequel vise à améliorer l'évaluation, le diagnostic et les résultats liés à l'AVC chez les femmes.

S'inscrivant dans la foulée de ces réseaux déjà établis, le réseau RENEW contribuera à élargir le continuum de la recherche sur la santé cardiaque et cérébrale des femmes en s'intéressant aux suites d'un problème cardiaque ou cérébral majeur. Ensemble, les trois réseaux produiront de nouvelles connaissances, stimuleront la collaboration à l'échelle nationale et feront progresser l'objectif d'offrir à toutes les femmes les soins dont elles ont besoin à chaque étape de la prévention, du traitement et du rétablissement.

Le financement du réseau RENEW est assuré par Cœur + AVC, principal organisme de bienfaisance en santé au pays voué à la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC, ainsi que par le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une initiative novatrice issue d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'entremise de Santé Canada, et la Fondation Brain Canada.

À propos de Cœur + AVC : La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. cœuretavc.ca @coeuretavc @HeartandStroke

À propos de la Fondation Brain Canada : La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en réunissant à l'échelle nationale ceux et celles qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permet de faire évoluer la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies cérébrales, et ainsi d'améliorer les résultats en santé de l'ensemble de la population, tant au pays que dans le monde entier. Ce projet est rendu possible en partie grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une initiative novatrice issue d'un partenariat entre le gouvernement du Canada, par l'entremise de Santé Canada, et la Fondation Brain Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont la Fondation Brain Canada accélère, amplifie et finance la recherche sur le cerveau, visitez le braincanada.ca/fr/.

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

Personnes-ressources pour les médias : Alicia D'Aguiar, Cœur + AVC, 647 426-8410, [email protected]; Melissa Arauz, Fondation Brain Canada, 438 943-6857, [email protected]