Cœur + AVC salue le projet de loi sur la sécurité numérique visant à protéger les enfants et les jeunes

Cette intervention du gouvernement pourrait les mettre à l'abri des publicités de produits mauvais pour la santé, et les inciter à bouger davantage

OTTAWA, ON, le 11 juin 2026 /CNW/ - Cœur + AVC applaudit la décision de Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes, de déposer un projet de loi afin de renforcer les mesures de protection en ligne pour les jeunes au pays.

Le projet de loi C-34, la Loi sur les médias sociaux sécuritaires, représente une étape importante dans la lutte contre les graves préjudices en ligne auxquels font face les enfants et les jeunes. Il peut jeter les bases d'une surveillance et d'une application accrues qui seront définies dans le cadre de règlements futurs. Cœur + AVC considère qu'il s'agit d'une occasion propice pour s'attaquer à la publicité nuisible en ligne, dont la promotion ciblée de produits qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé des jeunes.

« Les plateformes numériques influent grandement sur la santé et le bien-être des jeunes au pays. Entre autres, elles les exposent à du contenu auquel ils ne peuvent se soustraire, notamment des publicités de produits qui sont mauvais pour leur santé cardiaque et cérébrale », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC.

Toute réglementation visant à protéger les enfants et les jeunes en ligne doit inclure des dispositions ayant pour effet de retarder leur exposition à la publicité numérique de produits nuisibles. Ces mesures doivent être fortement axées sur la santé publique et évoluer au même rythme que les plateformes et les pratiques de marketing.

« Pour mieux protéger la santé des enfants et mieux soutenir leurs parents, les lois doivent tenir compte des facteurs numériques qui contribuent aux choix et aux comportements des jeunes, y compris les mauvaises habitudes alimentaires et la dépendance à la nicotine, tout en les motivant à délaisser davantage les écrans et à faire plus d'activité physique », explique M. Roth.

L'adoption d'une approche fondée sur la santé publique pour lutter contre les préjudices en ligne peut permettre au Canada de créer des environnements numériques plus sécuritaires et plus fiables, et à sa population de profiter d'une meilleure santé.

Cœur + AVC, qui joue un rôle de premier plan dans l'amélioration de la santé par la mise en œuvre de politiques publiques, est prête à contribuer à l'élaboration de règlements qui protégeront la santé des enfants et des jeunes, et en feront la promotion.

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. Ensemble, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à promouvoir le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @coeuretavc

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

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