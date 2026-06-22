Des scientifiques de renom au pays reçoivent 5 millions de dollars pour la recherche sur l'arrêt cardiaque afin de faire progresser la prédiction, le taux de survie et le rétablissement

Des équipes multidisciplinaires s'unissent pour accélérer les progrès à toutes les étapes du parcours des personnes touchées par l'arrêt cardiaque.

TORONTO, le 22 juin 2026 /CNW/ - Cœur + AVC, en partenariat avec l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (ISCR-IRSC) et la Fondation Brain Canada, est heureuse d'annoncer les lauréats des subventions d'équipe pour la recherche sur l'arrêt cardiaque, un investissement dans la recherche révolutionnaire pour s'attaquer aux défis les plus urgents quant à la prédiction de l'arrêt cardiaque, aux soins qui y sont liés et au rétablissement.

Les équipes de recherche subventionnées se concentreront chacune sur un domaine prioritaire : l'amélioration de la prédiction et de la détection précoce, l'accélération de l'intervention et l'augmentation du taux de survie, et l'optimisation du rétablissement cérébral. Ces domaines s'avèrent essentiels pour sauver plus de vies et améliorer la qualité de vie des personnes ayant subi un arrêt cardiaque et de leur famille.

Voici les personnes qui dirigeront les équipes gagnantes :

Dr Brian Grunau, Université de la Colombie-Britannique

Titre du projet : A Multi-Modal Sensor System for Prediction and Early Detection of Cardiac Arrest (Un système de capteurs multimodaux pour la prédiction et la détection précoce de l'arrêt cardiaque)

Thème : Prédiction et détection précoce de l'arrêt cardiaque



Dr Mypinder Sekhon, Université de la Colombie-Britannique

Titre du projet : Transforming Recovery of Global Cardiac Arrest Induced Neurological Injury (REGAIN) (Transformer le rétablissement en cas de lésions neurologiques induites par un arrêt cardiaque)

Thème : Optimisation du rétablissement cérébral après un arrêt cardiaque



Dr Christian Vaillancourt, L'Hôpital d'Ottawa et l'Université d'Ottawa

Titre du projet : Use of Artificial Intelligence Assistance to Accurately Recognize the Presence of Sudden Cardiac Arrest and Rapidly Initiate Life-Saving CPR Instructions During Conversations Between 9-1-1 Callers and Telecommunicators (Utilisation de l'intelligence artificielle pour reconnaître avec précision la présence d'un arrêt cardiaque soudain et lancer rapidement les instructions sur les manœuvres de réanimation cardiorespiratoire pendant les conversations entre les personnes qui appellent le 9-1-1 et le personnel des centres de répartition)

Thème : Accélération de l'intervention en cas d'arrêt cardiaque et augmentation du taux de survie

Ces équipes multidisciplinaires nationales réuniront des chercheuses et chercheurs, des cliniciennes et cliniciens, des personnes ayant une expérience vécue et des partenaires communautaires. Leur but consiste à faire progresser des approches novatrices et fondées sur des données probantes à toutes les étapes du parcours des personnes touchées par l'arrêt cardiaque, de la prévention et la détection précoce jusqu'au rétablissement à long terme.

« Cette recherche représente une étape importante dans nos efforts pour sauver davantage de vies et améliorer les résultats pour les personnes touchées par l'arrêt cardiaque, déclare Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. En soutenant la collaboration et l'innovation partout au pays et à plus grande échelle grâce à nos efforts de collaboration avec l'American Heart Association, nous contribuons à faire en sorte que la recherche ait des retombées concrètes. »

« C'est une fierté pour nous de soutenir la recherche qui réunit des équipes multidisciplinaires qui se penchent sur l'arrêt cardiaque dans l'ensemble du continuum de soins, de la prévention à la guérison, affirme la Dre Ariane Marelli, directrice scientifique de l'ISCR-IRSC. En travaillant dans différents domaines d'expertise, ces équipes proposent des approches mieux intégrées et coordonnées en matière de prédiction, de détection, de soins, de survie et de rétablissement, afin d'améliorer les résultats pour la population au pays. »

« L'arrêt cardiaque n'est pas seulement un événement cardiaque, c'est aussi une urgence cérébrale qui a des conséquences à long terme pour les personnes qui en ont subi un et leur famille, explique Viviane Poupon, présidente et chef de la direction de la Fondation Brain Canada. Réunissant des équipes multidisciplinaires axées sur la prédiction, la survie et le rétablissement, cette initiative reflète notre engagement, à la Fondation Brain Canada, à faire progresser la recherche dans l'ensemble du continuum de soins. Grâce à l'innovation et à la collaboration avec nos partenaires, nous accélérons les découvertes qui amélioreront les résultats et approfondiront notre compréhension du lien essentiel entre la santé cardiaque et cérébrale. »

Chaque année, environ 60 000 arrêts cardiaques se produisent à l'extérieur de l'hôpital au pays, et seule une personne sur dix y survit. Il est essentiel d'agir rapidement, car sans réanimation cardiorespiratoire (RCR) ou défibrillation, les chances de survie diminuent de minute en minute. Une meilleure compréhension de la réadaptation et du rétablissement permettra d'améliorer les résultats pour les personnes qui subissent un arrêt cardiaque.

Malgré les progrès accomplis, d'importantes lacunes subsistent, notamment un accès inégal aux soins, des données limitées et un soutien insuffisant aux personnes ayant subi un arrêt cardiaque et à leur famille. Cette occasion de financement est conçue pour combler ces lacunes en faisant progresser la recherche et en appliquant les données probantes dans la pratique. Les équipes de recherche assureront aussi la liaison avec le Cardiac Arrest Research Team (CART) Network (Réseau des équipes de recherche sur l'arrêt cardiaque) de l'American Heart Association afin d'encourager une collaboration transfrontalière et d'accroître l'incidence de la recherche par l'entremise d'efforts coordonnés.

Le financement des subventions d'équipe pour la recherche sur l'arrêt cardiaque a été rendu possible grâce à Cœur + AVC, chef de file des organismes de bienfaisance en santé au pays qui se concentre sur les maladies du cœur et l'AVC; au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada; et à l'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada, l'organisme de financement fédéral en matière de recherche en santé.

À propos de Cœur + AVC : La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons propulser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. cœuretavc.ca @cœuretavc

À propos de la Fondation Brain Canada : La Fondation Brain Canada joue un rôle unique et inestimable en réunissant à l'échelle nationale ceux et celles qui soutiennent et font progresser la recherche sur le cerveau. Le fait de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau permet de faire évoluer la prévention, le diagnostic, le traitement et les remèdes pour les maladies cérébrales, et ainsi d'améliorer les résultats en santé de l'ensemble de la population, tant au pays que dans le monde entier. Ce projet est rendu possible en partie grâce au Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC), une entente novatrice entre le gouvernement fédéral (par le biais de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada. Pour en savoir plus sur la manière dont la Fondation Brain Canada accélère, amplifie et finance la recherche sur le cerveau, visitez le braincanada.ca/fr/.

À propos de l'ISCR-IRSC : L'Institut de la santé circulatoire et respiratoire des Instituts de recherche en santé du Canada (ISCR-IRSC) investit dans la recherche sur des affections touchant le cœur, les poumons, le cerveau (AVC), le sang, les vaisseaux sanguins, les soins intensifs et le sommeil. En appuyant les avancées relatives aux sciences biologiques, au diagnostic, au traitement et à la prévention, l'ISCR vise à protéger et à améliorer la santé de toute la population au pays. www.cihr-irsc.gc.ca/f/8663.html

SOURCE Fondation des maladies du coeur et de l'AVC

Personnes-ressources pour les médias : Alicia D'Aguiar, Cœur + AVC, 647 426-8410, [email protected] ; Melissa Arauz, Fondation Brain Canada, 438 943-6857, [email protected]; Instituts de recherche en santé du Canada, [email protected]