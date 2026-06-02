des lignes directrices fondées sur des données probantes améliorent les soins, sauvent des vies et favorisent le rétablissement

OTTAWA, ON, le 2 juin 2026 /CNW/ - Depuis deux décennies, les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC (les Recommandations) jouent un rôle de premier plan dans l'évolution des connaissances et des pratiques en matière de diagnostic, de traitement et de réadaptation. Lancées en 2006 par Cœur + AVC et le Réseau canadien contre les accidents cérébrovasculaires, ces lignes directrices novatrices, fondées sur des données probantes et adaptées au contexte canadien, ont fait progresser les soins de l'AVC organisés partout au pays. Elles ont contribué à l'application concrète de recherches révolutionnaires, permettant de mesurer le rendement et ainsi accroître la survie et améliorer les résultats.

« Depuis 20 ans, les Recommandations ont révolutionné la prise en charge des soins de l'AVC partout au pays et inspiré des avancées à l'échelle mondiale », affirme Doug Roth, chef de la direction de Cœur + AVC. « Avec la hausse des cas d'AVC, nous devons continuer d'investir dans l'amélioration des systèmes de soins, la recherche et l'innovation afin d'offrir aux personnes touchées les meilleures chances de survie et de rétablissement. »

L'AVC représente un lourd fardeau. Il peut survenir à tout âge, et plus de 108 000 AVC se produisent chaque année au Canada - soit un toutes les cinq minutes. Au pays, près d'un million de personnes vivent avec les séquelles d'un AVC, l'une des principales causes d'incapacité chez les adultes. En outre, le fardeau économique de l'AVC au pays dépasse 3,6 milliards de dollars par année en coûts directs.

Les Recommandations ont d'abord été publiées dans le cadre de la Stratégie canadienne de l'AVC, afin de structurer et d'uniformiser l'organisation des soins de l'AVC au pays. Au fil des ans, des centaines de spécialistes ont contribué à ces travaux, et l'accroissement continu des données probantes a entraîné une augmentation importante du nombre de modules et de lignes directrices.

« Avant l'adoption des Recommandations, il n'existait pas vraiment de système de soins de l'AVC. Le système en place était fragmenté et les soins variaient en fonction des connaissances de chaque professionnel de la santé. Les Recommandations ont permis de mettre l'expertise de pointe en matière d'AVC à la portée de l'ensemble des médecins au Canada. Elles ont permis d'améliorer les soins, de sauver davantage de vies et d'obtenir de meilleurs résultats », explique le Dr Eric Smith, neurologue spécialisé en AVC au Calgary Stroke Program et chercheur subventionné par Cœur + AVC.

Des soins organisés pour améliorer la survie et le rétablissement

Les Recommandations soulignent l'importance de soins structurés et intégrés, reposant sur la mise en place des systèmes, protocoles et infrastructures nécessaires et soutenus par des budgets et des ressources dédiés. Cette approche a entraîné des améliorations significatives des résultats pour les patientes et les patients. Selon une étude canadienne, la mise en œuvre de systèmes de soins intégrés est associée à une diminution de plus de 20 % de la mortalité liée à l'AVC. Entre 2009 et 2022, le nombre d'unités de prise en charge de l'AVC (unités spécialisées dotées d'une équipe dédiée à l'AVC) désignées au pays est passé de 58 à 95 grâce aux Recommandations et aux efforts de développement des systèmes de soins. Les recherches montrent que les personnes prises en charge dans une unité spécialisée de soins de l'AVC ont de meilleures chances de survivre, de retourner à domicile et de retrouver leur autonomie.

De la recherche aux soins

Les Recommandations offrent aux équipes de première ligne des orientations leur permettant de prodiguer des soins optimaux fondés sur les données probantes les plus récentes. Le processus d'élaboration des Recommandations permet d'atténuer le délai souvent important entre la réalisation de la recherche et sa mise en pratique, grâce à des examens programmés et à un processus d'évaluation rapide capable d'intégrer promptement les nouvelles données probantes.

« Lorsque les thrombolytiques intraveineux [médicaments pouvant dissoudre les caillots sanguins] ont été approuvés, cela a transformé la perception de l'AVC : il était possible de les traiter et nous pouvions réellement faire quelque chose. Les Recommandations ont renforcé et promu ce concept. Elles sont à la fois le résultat de l'évolution du traitement de l'AVC, et un levier favorisant la poursuite de l'évolution de la recherche et des soins dans ce domaine », explique le Dr Michael Hill, neurologue spécialisé en AVC au Calgary Stroke Program et chercheur subventionné par Cœur + AVC. « Lorsque nous avons publié les résultats de l'essai ESCAPE sur la thrombectomie endovasculaire [le retrait des caillots], ils ont été immédiatement accessibles dans les 11 sites canadiens participant à l'essai. Leur intégration aux Recommandations a toutefois facilité leur diffusion dans d'autres établissements. Aujourd'hui, 27 centres dans tout le pays offrent ce traitement », poursuit-il.

Mesurer le rendement

Un élément novateur, mais essentiel, des Recommandations a été l'intégration d'indicateurs de rendement au processus. Ceux-ci permettent de bien comprendre comment mesurer les progrès réalisés, évaluer la mise en œuvre des pratiques et favoriser l'amélioration continue de la qualité. En 2008, le Guidelines International Network (GIN) a salué les Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC pour cette décision avant-gardiste d'intégrer des indicateurs de rendement dans les lignes directrices.

Plaider en faveur de l'amélioration des systèmes de santé

Les Recommandations fournissent aux cliniciennes et cliniciens, ainsi qu'aux responsables des systèmes de santé, les données probantes et le cadre nécessaires pour plaider en faveur d'investissements visant à améliorer les systèmes de soins, de même que le diagnostic, le traitement et la réadaptation.

« Du point de vue des systèmes de santé, les Recommandations nous fournissent les données probantes importantes qui peuvent contribuer à orienter les décisions continues concernant l'amélioration du système et l'allocation des ressources afin de nous assurer de pouvoir offrir des soins de très grande qualité », affirme Sacha Arsenault, directrice provinciale à Stroke Services BC.

En juillet 2025, le père de Rosetta Antonacci a subi un AVC à son domicile de Montréal. Quelques minutes après que son père se soit effondré, le frère de Rosetta est arrivé sur les lieux pour une visite. Il a immédiatement reconnu les signes VITE de l'AVC et a composé le 9-1-1. « Mon père a été rapidement transporté vers l'hôpital le plus proche offrant des soins de l'AVC, raconte Rosetta. Il a reçu un médicament pouvant dissoudre les caillots, suivi d'un traitement endovasculaire. Puis, à son retour à la maison, il a eu accès à un programme de réadaptation personnalisé. Grâce à ces soins exemplaires, mon père s'est presque entièrement rétabli. Nous en sommes très reconnaissants. »

Faits saillants : Vingt ans de Recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC

2006 : Publication de la première édition des Recommandations . Les lignes directrices portent sur la sensibilisation du public, la patientèle et la famille, la prévention, la prise en charge de l'AVC en phase aiguë, la réadaptation, le suivi et la réintégration dans la communauté.

Les lignes directrices portent sur la sensibilisation du public, la patientèle et la famille, la prévention, la prise en charge de l'AVC en phase aiguë, la réadaptation, le suivi et la réintégration dans la communauté. 2008 : Publication de la deuxième édition dans le Journal de l'Association médicale canadienne. De nouvelles recommandations abordent les services médicaux d'urgence et les déficits cognitifs d'origine vasculaire.

De nouvelles recommandations abordent les services médicaux d'urgence et les déficits cognitifs d'origine vasculaire. 2010 : Mise sur pied du premier programme d'agrément spécifique à une maladie, lequel porte sur l'AVC. En collaboration avec Agrément Canada, un programme de distinction des services en matière de soins de l'AVC est développé à partir des Recommandations .

En collaboration avec Agrément Canada, un programme de distinction des services en matière de soins de l'AVC est développé à partir des . 2013 : Ajout d'un module novateur sur l'humeur, la cognition et la dépression dans les Recommandations . La quatrième édition recommande le dépistage de la dépression, une avancée révolutionnaire pour les lignes directrices nationales sur les soins de l'AVC. Un nouveau module est également ajouté sur la télé‑AVC (soins virtuels), afin d'élargir l'accès aux soins de l'AVC aux patientes et patients partout au pays.

La quatrième édition recommande le dépistage de la dépression, une avancée révolutionnaire pour les lignes directrices nationales sur les soins de l'AVC. Un nouveau module est également ajouté sur la télé‑AVC (soins virtuels), afin d'élargir l'accès aux soins de l'AVC aux patientes et patients partout au pays. 2015 : Intégration en un temps record d'un traitement qui sauve des vies dans les Recommandations . Les résultats spectaculaires de l'essai ESCAPE, financé par Cœur + AVC, révèlent que la thrombectomie endovasculaire améliore les résultats et peut réduire de moitié le taux de mortalité associé aux AVC ischémiques graves. Ces résultats sont rapidement inclus dans les Recommandations , faisant du Canada l'un des premiers pays au monde à intégrer ce traitement dans son système de santé.

Les résultats spectaculaires de l'essai ESCAPE, financé par Cœur + AVC, révèlent que la thrombectomie endovasculaire améliore les résultats et peut réduire de moitié le taux de mortalité associé aux AVC ischémiques graves. Ces résultats sont rapidement inclus dans les , faisant du Canada l'un des premiers pays au monde à intégrer ce traitement dans son système de santé. 2017 : Prévention secondaire de l'AVC pendant la grossesse. Un énoncé de consensus fournit, pour la première fois à l'échelle mondiale, des orientations générales et spécifiques en matière de prévention secondaire de l'AVC pendant la grossesse.

Un énoncé de consensus fournit, pour la première fois à l'échelle mondiale, des orientations générales et spécifiques en matière de prévention secondaire de l'AVC pendant la grossesse. 2018 : Mise en lumière d'un risque accru d'AVC pendant la grossesse. Bien que relativement rare, l'AVC chez les femmes enceintes est trois fois plus fréquent que chez les femmes non enceintes du même âge. Un énoncé de consensus sur la prise en charge de l'AVC en phase aiguë pendant la grossesse, le premier du genre au Canada, est publié.

Bien que relativement rare, l'AVC chez les femmes enceintes est trois fois plus fréquent que chez les femmes non enceintes du même âge. Un énoncé de consensus sur la prise en charge de l'AVC en phase aiguë pendant la grossesse, le premier du genre au Canada, est publié. 2020 : Modification d'une pratique en place depuis des décennies. Une nouvelle ligne directrice recommande aux personnes qui n'ont pas d'antécédents de maladies du cœur ou d'AVC de ne pas prendre d'acide acétylsalicylique (AAS) à des fins préventives. En effet, la prise quotidienne d'AAS pourrait causer plus de tort que de bien, notamment en raison d'effets secondaires graves comme les hémorragies internes.

Une nouvelle ligne directrice recommande aux personnes qui n'ont pas d'antécédents de maladies du cœur ou d'AVC de ne pas prendre d'acide acétylsalicylique (AAS) à des fins préventives. En effet, la prise quotidienne d'AAS pourrait causer plus de tort que de bien, notamment en raison d'effets secondaires graves comme les hémorragies internes. 2020 : Publication de lignes directrices pour assurer la continuité des soins pendant la pandémie. Pour faire face aux énormes défis auxquels le système de santé est confronté en raison de la pandémie de COVID-19, une mise à jour des Recommandations est publiée pour assurer la poursuite de la mise en œuvre de soins de l'AVC fondés sur des données probantes tout au long du continuum de soins.

Pour faire face aux énormes défis auxquels le système de santé est confronté en raison de la pandémie de COVID-19, une mise à jour des est publiée pour assurer la poursuite de la mise en œuvre de soins de l'AVC fondés sur des données probantes tout au long du continuum de soins. 2020 : Ajout de l'exigence liée au sexe et au genre. Le sexe et le genre doivent désormais être pris en compte par tous les groupes de rédaction des Recommandations lors de l'examen des données probantes, notamment en ce qui concerne le ratio hommes/femmes dans les essais cliniques et l'observation des différences significatives fondées sur le sexe dans les résultats.

Le sexe et le genre doivent désormais être pris en compte par tous les groupes de rédaction des lors de l'examen des données probantes, notamment en ce qui concerne le ratio hommes/femmes dans les essais cliniques et l'observation des différences significatives fondées sur le sexe dans les résultats. 2022 : Mise au point d'un nouveau médicament qui accélère le traitement. Sur la base de la plus grande étude sur l'AVC en phase aiguë jamais menée au Canada (essai AcT), financée par Cœur + AVC, de nouvelles recommandations sont publiées concernant l'utilisation du ténectéplase (TNK), qui est plus facile à administrer que d'autres médicaments pour dissoudre les caillots. Cette amélioration majeure permet un traitement plus rapide.

Sur la base de la plus grande étude sur l'AVC en phase aiguë jamais menée au Canada (essai AcT), financée par Cœur + AVC, de nouvelles recommandations sont publiées concernant l'utilisation du ténectéplase (TNK), qui est plus facile à administrer que d'autres médicaments pour dissoudre les caillots. Cette amélioration majeure permet un traitement plus rapide. 2024 : Publication d'un nouveau module qui présente des orientations liées à un type rare d'AVC. La thrombose veineuse cérébrale est un type d'AVC relativement peu fréquent, mais potentiellement mortel, qui touche plus fréquemment les femmes.

La thrombose veineuse cérébrale est un type d'AVC relativement peu fréquent, mais potentiellement mortel, qui touche plus fréquemment les femmes. 2025 : Harmonisation du module sur la réadaptation avec le cadre international. En raison de l'étendue des sujets abordés, le module sur la réadaptation, le rétablissement et la participation communautaire est réorganisé et divisé en trois parties afin de mieux correspondre au cadre de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cœur + AVC assure la direction opérationnelle des Recommandations et en gère la mise en œuvre en partenariat avec le Consortium Neurovasculaire Canadien, la Fédération des sciences neurologiques du Canada et le réseau de la plateforme CanStroke Essais post-AVC.

Pour en savoir plus :

À propos de Cœur + AVC

La vie. Ne passez pas à côté. C'est pour cette raison que Cœur + AVC mène la lutte contre les maladies du cœur et l'AVC depuis plus de 70 ans. Nous devons favoriser les prochaines découvertes médicales afin que les gens au pays ne passent pas à côté de moments précieux. En collaboration avec nos généreux donateurs et donatrices, partenaires et bénévoles, nous travaillons à prévenir les maladies, à sauver des vies et à favoriser le rétablissement grâce à la recherche, à la promotion de la santé et aux politiques publiques. coeuretavc.ca @cœuretavc.ca @coeuretavc @HeartandStroke #MoisDelAVC

SOURCE Fondation des maladies du cœur et de l'AVC

Coordonnées : Maryse Bégin, [email protected], 514 669-6297