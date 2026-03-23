RICHMOND, BC, le 23 mars 2026 /CNW/ - La pêche illégale et le non-respect des mesures de conservation posent de graves risques pour les ressources marines du Canada. Dans le cadre de la pêche récréative au crabe, il est illégal de garder les crabes femelles ou les spécimens n'atteignant pas la taille minimale réglementaire, car cette pratique compromet la viabilité de l'espèce. Ces activités nuisent aussi à la valeur économique et culturelle essentielle de la pêche au crabe, laquelle soutient les collectivités côtières, la pêche récréative, le tourisme et les pêcheurs commerciaux, et constitue une source traditionnelle de nourriture pour les Autochtones. Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) s'emploient à protéger ces ressources au moyen de patrouilles régulières, d'inspections, d'activités de sensibilisation du public et de l'application de la Loi sur les pêches et du Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique.

Image : Photographie présentée à titre d’élément de preuve à la Cour. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Le 17 février 2026, devant la Cour provinciale de Richmond, Jichuan Shi, un exploitant de bateau de pêche nolisé, a été reconnu coupable de possession de poisson pêché illégalement, en violation de l'article 33 de la Loi sur les pêches fédérale, et condamné à une amende de 5 000 $.

La déclaration de culpabilité découle d'une patrouille de routine effectuée le 30 mai 2025 par des agents des pêches du MPO dans le port de Steveston, à Richmond (Colombie‑Britannique). Au cours de cette patrouille, les agents ont observé le bateau nolisé de M. Shi revenir au quai avec huit personnes à son bord. Au cours d'une inspection subséquente, les agents ont trouvé diverses espèces, notamment 1 morue‑lingue, 8 sébastes, 19 crabes dormeurs et 2 tourteaux rouges du Pacifique.

Les agents ont constaté que 9 des crabes dormeurs pêchés n'atteignaient pas la taille minimale réglementaire. En plus des infractions liées à la taille des prises, M. Shi avait admis avoir en sa possession une morue‑lingue supplémentaire qui n'avait pas été déclarée initialement, et avoir pêché à l'aide de quatre (4) casiers à crabes enregistrés au nom de personnes qui n'étaient pas à bord du bateau. Deux des clients de M. Shi ont reçu des avertissements au titre du Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique.

Le MPO demeure résolu à assurer la protection des ressources marines et à faire appliquer la Loi sur les pêches. Le public est invité à signaler toute activité de pêche suspecte ou toute infraction potentielle. Toute personne disposant de renseignements peut composer le 1‑800‑465‑4336 pour joindre sans frais la ligne de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO, ou encore envoyer ces renseignements par courriel à [email protected].

Faits en bref

La présente affaire souligne la responsabilité des exploitants de bateaux de pêche nolisés de respecter des normes élevées de conformité, surtout lorsqu'ils accompagnent des clients qui peuvent ignorer les règlements fédéraux et provinciaux applicables à la pêche.

En Colombie‑Britannique, les pêches récréatives sont régies par des règles strictes concernant la taille des prises, les limites journalières, les types d'engins et l'enregistrement des casiers. Il est illégal de prendre et de garder un crabe dormeur dont la coquille est d'une largeur inférieure à la taille réglementaire de 165 mm; de posséder du poisson (y compris du crabe) pêché en contravention du Règlement; de pêcher sans permis; et de pêcher du crabe au moyen d'engins qui ne sont pas munis de l'étiquette, de la bouée ou du flotteur exigé portant le nom de l'exploitant.

La conservation de crabes n'ayant pas atteint la taille réglementaire nuit à la durabilité des stocks et compromet l'accès futur à la pêche.

Liens connexes

Plan de gestion intégrée des pêches : Gestion de la pêche récréative du crabe (https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/mplans/crab-crabe-ifmp-pgip-sm-fra.html)

Pêche récréative en Colombie-Britannique - https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/fm-gp/rec/index-fra.html

Vie professionnelle d'un agent des pêches - https://www.dfo-mpo.gc.ca/career-carriere/enf-loi/work-life-vie-professionnelle-fra.html

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SOURCE Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique

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