VANCOUVER, BC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Les territoires traditionnels des nations membres d'A‑Tlegay s'étendent le long de la côte nord‑est centrale de l'île de Vancouver et comprennent le nord du détroit de Georgia ainsi que le détroit de Johnstone. Ces eaux sont le siège de nombreuses activités maritimes, notamment la pêche commerciale, la pêche récréative et les pêches des Premières Nations, l'aquaculture commerciale, le transport maritime, la navigation de plaisance et l'observation des baleines à des fins commerciales.

Le 19 février, le gouvernement du Canada, représenté par l'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches, et l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, s'est joint aux nations membres d'A-Tlegay pour signer un accord de réconciliation pour les ressources halieutiques (ARRH) historique, d'une durée de 20 ans. Les nations membres A-Tlegay étaient représentées par Hegus Nicole Rempel, de la Première Nation des K'omoks; Steven Dick, chef de la Première Nation de Kwiakah; Danial Smith, chef de la Nation Tlowitsis; Ronnie Chickite, chef de la Nation de We Wai Kai et Christopher Roberts, chef de la Première Nation de Wei Wai Kum.

L'ARRH a pour but d'appuyer la diversification et le développement économique des nations membres d'A‑Tlegay. L'ARRH permettra aux nations membres d'A‑Tlegay d'acquérir des permis et des quotas de pêche commerciale dans le cadre d'un processus sur le marché libre. L'ARRH appuiera également la croissance de la conchyliculture durable et favorisera d'autres opportunités, telles que la formation et le développement des entreprises dans le domaine de la pêche commerciale. L'ARRH comprend également un engagement à établir une structure de gouvernance de la gestion des pêches, en collaboration avec Pêches et Océans Canada.

Dans un esprit de réconciliation entre les nations membres d'A-Tlegay et le gouvernement du Canada, l'ARRH favorisera une approche plus collaborative, coordonnée et efficace de la gouvernance et de la gestion des ressources halieutiques, y compris des débouchés économiques connexes.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler une relation de nation à nation avec les peuples autochtones fondée sur les droits, le respect, la coopération et le partenariat et à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les Droits des peuples autochtones (DNUDPA).

Citations

« Les nations membres d'A-Tlegay assurent la gestion de ces pêches depuis longtemps. L'accord reconnaît cette réalité, crée de réelles possibilités économiques et met en place une structure de gouvernance collaborative pour soutenir la suite des travaux. »

L'honorable Joanne Thompson

Ministre des Pêches

« L'accord témoigne des progrès significatifs réalisés dans notre travail avec les nations membres d'A-Tlegay. Je tiens à féliciter toutes les nations membres d'avoir franchi cette étape importante. L'accord historique permet non seulement de faire progresser les relations entre le Canada et les Nations, mais aussi de créer de nouvelles possibilités dans le domaine de la pêche, possibilités fondées sur la collaboration, le partenariat et le respect mutuel. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Déclaration

Les nations membres d'A-Tlegay sont fières d'avoir travaillé en collaboration avec Pêches et Océans Canada (MPO) pour atteindre ce jalon. Nos pêches ont permis de nourrir chacune de nos nations pendant des générations, et nous avons enduré la perturbation de notre longue histoire avec la gestion durable des pêches au cours du siècle dernier. L'accord nous aidera à tirer parti de l'expérience considérable de la A-Tlegay Fisheries Society en matière de gouvernance et de gestion des pêches et à rétablir l'équilibre important entre les débouchés économiques et la gestion des ressources. L'accord nous donnera des moyens supplémentaires pour poursuivre le renforcement de nos économies des pêches, les diversifier et apporter des avantages économiques à nos nations et à la région. Nous nous engageons à travailler avec nos nations membres, avec le MPO et avec nos partenaires pour créer des possibilités de pêche durable pour les générations actuelles et futures et d'être un moteur à long terme de nos économies régionales.

Déclaration des nations membres d'A-Tlegay

Faits en bref

Les nations membres d'A-Tlegay sont composées de la Première Nation des K'ómoks, de la Première Nation de Kwiakah, de la Nation Tlowitsis, de la Nation de We Wai Kai et de la Première Nation de Wei Wai Kum.

En 1999, les cinq Premières Nations ont créé la A-Tlegay Fisheries Society (Société de pêche A-Tlegay) avec l'appui du programme de la Stratégie relative aux pêches autochtones (SRAPA) du MPO.

À l'heure actuelle, les nations membres d'A-Tlegay assurent la gestion d'une flotte de navires de pêche commerciaux par l'intermédiaire de la A-Tlegay Fisheries Society et participent activement à la gestion des pêches.

et participent activement à la gestion des pêches. L'Accord est le résultat direct d'une Entente-cadre signée en 2021 entre le gouvernement du Canada et les nations membres d'A-Tlegay.

L'ARRH ne permettra pas l'expansion des pêches commerciales existantes.

