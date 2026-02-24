NANAIMO, BC, le 24 févr. 2026 /CNW/ - La récolte illégale entraîne le déclin des stocks de poissons et la destruction de l'habitat aquatique, menace la salubrité des aliments et nuit à la durabilité des pêches pour les collectivités côtières, les communautés autochtones, les pêcheurs récréatifs et les exploitants commerciaux. Les agents des pêches du ministère des Pêches et des Océans (MPO) jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la récolte illégale par leur travail, qui consiste à faire appliquer les lois sur la pêche, à mener des inspections, à surveiller les écosystèmes et à promouvoir la sensibilisation du public et la conservation.

Le 22 janvier 2026, à la Cour provinciale de Nanaimo, Chao Jan Yu et Li Hua Chen ont été reconnus coupables de multiples infractions à la Loi sur les pêches du Canada. M. Yu a été condamné à payer une amende totalisant 6 500 $ (2 500 $ pour avoir entravé le travail d'un agent des pêches dans l'exercice de ses fonctions, 2 000 $ pour avoir conservé plus que la limite quotidienne de 75 palourdes et 2 000 $ pour avoir récolté des espèces interdites). Mme Chen a été condamnée à payer une amende de 4 000 $ (2 000 $ pour avoir récolté des espèces interdites et 2 000 $ pour avoir été en possession de poissons capturés illégalement). Les deux personnes se sont vu imposer une interdiction de pêche de toute espèce de poisson pendant deux ans.

Les condamnations découlent d'une patrouille effectuée en juillet 2024 dans la Réserve récréative de mollusques de Nanoose Bay. D'un point d'observation surélevé, les agents des pêches ont aperçu deux personnes en train de récolter des mollusques dans la zone intertidale, un secteur fermé à la récolte de mollusques en raison d'une possible contamination. Au moment où les deux personnes quittaient la plage, elles sont tombées sur les agents des pêches sur les voies ferrées et M. Yu a alors tenté d'échapper aux agents et a abandonné deux seaux de palourdes.

Le MPO rappelle au public que les fermetures de zones de récolte des mollusques sont en place pour protéger la santé publique et assurer la durabilité des pêches. La récolte non autorisée met en danger les consommateurs, les écosystèmes, les pêcheurs légitimes ainsi que la réputation du Canada à titre d'exportateur de mollusques sains. Entraver le travail des agents des pêches ou ne pas fournir les documents requis constitue une infraction grave qui peut entraîner des sanctions importantes.

Le MPO a pour mandat d'assurer la protection et la conservation des ressources marines et d'appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer et empêcher les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et à ses règlements. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO au 1‑800‑465‑4336 ou transmettre ces renseignements par courriel à [email protected].

L'intoxication par phycotoxine paralysante, l'intoxication par phycotoxine amnestique et l'intoxication par phycotoxine diarrhéique comptent parmi les maladies les plus courantes associées aux biotoxines marines au Canada. Même les mollusques cuits peuvent toujours contenir des biotoxines.

La zone où la récolte a eu lieu était fermée à la cueillette de certains mollusques bivalves en raison de niveaux élevés de phycotoxine paralysante détectée au cours d'un suivi périodique.

Le public est invité à consulter la carte de cueillette de mollusques du MPO afin de connaître les lieux où il est sécuritaire de récolter des mollusques bivalves.

Les mollusques bivalves sont des mollusques à deux coquilles articulées, comme les huîtres, les palourdes, les pétoncles, les moules et les coques. Comme les mollusques bivalves se nourrissent en filtrant du plancton microscopique dans l'eau, les changements dans la qualité de l'eau peuvent entraîner une accumulation de biotoxines marines dangereuses, de bactéries ou de virus dans leurs tissus, dont la consommation pourrait être nocive.

Les agents des pêches ont trouvé plus de 500 palourdes japonaises et du Pacifique, plus de 20 siphons de fausse-mactre ainsi que plusieurs autres espèces pour lesquelles la cueillette n'était pas autorisée. Tous les mollusques vivants ont été remis dans la zone de récolte.

