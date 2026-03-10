CAMPBELL RIVER, BC, le 10 mars 2026 /CNW/ - La pêche illégale présente des risques pour les stocks de poissons, les écosystèmes marins et les économies locales. Les agents des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO) jouent un rôle essentiel dans la protection des ressources aquatiques vitales du Canada en assurant l'application des lois sur la pêche, en réalisant des inspections, en surveillant les écosystèmes et en faisant la promotion de la sensibilisation du public et de la conservation.

Image : Photographie présentée à titre d’élément de preuve à lors du procès. (Groupe CNW/Pêches et Océans Canada, Région du Pacifique)

Au total, trois jugements ont été rendus entre le 24 novembre 2025 et le 29 janvier 2026 par la Cour provinciale de Campbell River, à l'issue de trois procès distincts impliquant Sufeng Weng, Yuxuan Wang et Genjing Dai. Les trois hommes pêchaient ensemble lorsque les diverses infractions à la Loi sur les pêches du Canada, au Règlement de pêche (dispositions générales) et au Règlement de pêche sportive de la Colombie-Britannique (RPSCB) ont été commises. M. Weng a été condamné à payer une amende totalisant 6 000 dollars le 29 janvier 2026, M. Wang a été condamné à payer une amende totalisant 2 600 $ le 12 janvier 2026, et M. Dai a été condamné à payer une amende totalisant 3 000 $ le 24 novembre 2025.

Le 28 mai 2025, des agents des pêches de Conservation et Protection procédaient à des inspections auprès de pêcheurs récréatifs sur la plage de Willow Point à Campbell River, en Colombie-Britannique. Lorsque les agents se sont identifiés, M. Weng, M. Wang et M. Dai ont immédiatement tenté de jeter à l'eau des choses contenues dans un seau. Les agents ont ordonné aux membres du groupe de cesser leurs activités pour pouvoir inspecter les permis de pêche et les prises des pêcheurs. Ils ont découvert 43 holothuries du Pacifique et holothuries touffues, ce qui dépasse la limite quotidienne de prises fixée pour le concombre de mer, qui est fixée à 12 par personne. Tous les concombres de mer vivants ont été remis à l'eau.

La pêche récréative de l'holothurie du Pacifique est peu pratiquée, mais elle est gérée avec soin afin de protéger cette espèce qui se déplace lentement. Les limites quotidiennes de prises et de possession sont en place pour garantir une pêche durable, préserver la santé des stocks à long terme et appuyer les collectivités des Premières Nations qui dépendent du concombre de mer à des fins alimentaires, sociales et rituelles. Lorsque des pêcheurs dépassent les limites de prise, ils mettent en péril ce stock sensible. La surpêche peut réduire les densités d'holothuries à des niveaux qui empêchent une reproduction réussie, ce qui menace l'espèce et peut conduire à l'imposition de restrictions ou à des fermetures subséquentes de la pêche.

Le MPO a pour mandat d'assurer la protection et la conservation des ressources marines et d'appliquer la Loi sur les pêches. Dans le cadre des mesures qu'il prend pour réprimer et empêcher les activités illégales, le Ministère demande à la population de l'informer de toute activité de cette nature ou de toute infraction à la Loi sur les pêches et aux règlements connexes. Toute personne disposant de renseignements peut appeler la ligne téléphonique sans frais de signalement des infractions de la région du Pacifique du MPO au 1 800 465‑4336, ou transmettre ces renseignements par courriel à l'adresse [email protected].

Faits en bref

Les règlements de pêche utilisés pour gérer, réglementer et conserver les holothuries du Pacifique et les holothuries touffues de la Colombie-Britannique comportent notamment des restrictions particulières concernant : le dépassement de la limite de prises d'holothuries du Pacifique pour la pêche récréative; la possession de concombres de mer d'une manière telle que l'espèce et le nombre d'individus ne peuvent pas être facilement déterminés.

Au cours de l'inspection, monsieur Weng a déclaré que des concombres de mer se trouvaient dans son véhicule. Les agents ont découvert des contenants dans lesquels se trouvait une quantité indéterminée de ce qui semblait être des concombres de mer et des oursins transformés. Les concombres de mer étaient congelés en blocs, tandis que les oursins avaient été transformés aux fins de consommation.

La surpêche d'espèces marines uniques comme l'holothurie dans le cadre d'activités récréatives est inhabituelle en Colombie-Britannique.

