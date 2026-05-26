QUÉBEC, le 26 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion du symposium international « AI and the Future of Human Dignity » (« IA et avenir de la dignité humaine »), tenu au Vatican les 25 et 26 mai sous l'égide de Monseigneur Renzo Pegoraro, président de l'Académie pontificale pour la vie et archevêque titulaire de Gabii, Richard St‑Pierre, conseiller sénior en souveraineté quantique et IA chez Levio, a pris part aux discussions portant sur les impacts de l'intelligence artificielle sur nos sociétés.

De gauche à droite : 1. Richard St-Pierre – Conseiller sénior en souveraineté quantique et en intelligence artificielle, Levio 2. William Priest – Fondateur, Epoch Investment Partners 3. Olga Grishchenko – Cheffe de la direction et fondatrice, ODBT Group 4. Vincenzo Cursio – Candidat au prix Nobel de la paix 2018 5. James Muller – Cofondateur, International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Groupe CNW/Levio)

Réunissant des leaders internationaux issus des milieux scientifique, économique et institutionnel, l'événement a permis d'aborder collectivement une question désormais incontournable : comment encadrer le développement de l'intelligence artificielle, alors qu'elle devient un véritable acteur de décision dans nos économies et nos organisations?

L'IA à un tournant : d'outil à acteur

Alors que l'intelligence artificielle s'impose désormais au cœur des débats économiques, sociaux et éthiques à travers le monde, les enjeux de gouvernance, de responsabilité et de contrôle deviennent centraux pour les organisations.

Au-delà de son adoption, plusieurs secteurs, particulièrement bancaire et de l'assurance, entrent dans une nouvelle phase : le passage d'organisations qui utilisent l'IA à des organisations natives en IA, où l'intelligence artificielle est intégrée au cœur des opérations, de la prise de décision et de la création de valeur. Cette évolution commence à influencer d'autres secteurs, dont le secteur public, alors que les organisations repensent leurs modes de fonctionnement et de gouvernance dans un environnement piloté par l'IA.

« L'intelligence artificielle n'est plus un outil que l'on utilise et met de côté. Elle est devenue un acteur qui décide, transige et agit dans le monde réel, avec des conséquences concrètes pour nos institutions. Nous ne parlons plus seulement d'automatisation : la souveraineté de nos organisations est en train d'être redéfinie », a ajouté Richard St‑Pierre, conseiller sénior en souveraineté quantique et IA chez Levio.

Lors du symposium, Richard St-Pierre a participé à une table ronde aux côtés de James Muller, cofondateur de Médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire (International Physicians for the Prevention of Nuclear War), afin d'explorer les profondes transformations que l'intelligence artificielle est appelée à engendrer dans nos sociétés, ainsi que la manière dont elle redéfinira l'emploi, les dynamiques sociales et l'accès aux technologies.

Plus largement, les échanges qui ont animé le symposium, auxquels a également contribué Vincenzo Cursio, candidat au Prix Nobel de la paix en 2018, ont mis en lumière les implications éthiques et sociétales de ces technologies à l'échelle mondiale.

« Ce qui a été recueilli ici n'était pas seulement de l'expertise, mais de la conscience. La mesure de ces technologies ne sera pas leur puissance, mais leur capacité à élever ou à diminuer la personne humaine. Voilà une question à laquelle aucun pays ne peut répondre seul », a déclaré Vincenzo Cursio, candidat au prix Nobel de la paix en 2018.

Le rôle clé de pays comme le Canada

Lors du symposium, M. St‑Pierre a apporté une perspective canadienne sur la relation entre technologie et société, en mettant l'accent sur la manière dont l'IA, les technologies quantiques et la souveraineté numérique peuvent être déployées pour soutenir la confiance du public, la résilience des institutions et les bénéfices sociaux à long terme.

Parmi les thèmes centraux : la manière dont des pays comme le Canada peuvent se positionner face à la domination des grandes puissances en intelligence artificielle. Les discussions ont mis en évidence la nécessité de développer des capacités souveraines en IA au rythme imposé par l'évolution de la technologie. Alors que l'IA progresse plus rapidement que les cycles traditionnels d'approvisionnement, de gouvernance et de réglementation, les organisations et les gouvernements doivent être en mesure de l'adopter de façon responsable, sans prendre de retard.

Cela ouvre également la voie à une troisième approche pour les puissances intermédiaires. « Il s'agit d'une approche où des pays comme le Canada mutualisent leurs infrastructures souveraines, partagent leurs données selon des modalités de confiance et contribuent à définir les règles qui encadreront les technologies émergentes », a expliqué Richard St‑Pierre. « C'est là que capacité technologique et dignité humaine peuvent être conciliées. »

Levio : une expertise canadienne reconnue à l'international

La participation de Levio à cet événement reflète la reconnaissance croissante, à l'échelle internationale, de son expertise en intelligence artificielle et en souveraineté numérique, deux leviers désormais stratégiques pour les organisations.

Elle témoigne également du rôle actif de l'entreprise dans le développement de solutions d'IA responsables et souveraines, notamment à travers la structuration de partenariats visant à bâtir des infrastructures numériques où les données, les systèmes et les processus décisionnels demeurent sous gouvernance nationale.

À propos de Levio

Levio est l'un des deux plus importants intégrateurs de systèmes entièrement détenus par des intérêts canadiens. Spécialisée en transformation numérique, l'entreprise compte près de 2000 professionnelles et professionnels et accompagne les organisations dans la concrétisation de leur vision en valeur mesurable.

Levio se distingue par sa capacité à orchestrer des initiatives complexes à grande échelle, en s'appuyant sur une expertise de pointe en intelligence artificielle, infonuagique, cybersécurité et données. Elle dessert divers secteurs, dont les gouvernements, les services financiers, l'assurance, la santé, l'aérospatial et le commerce de détail.

Pour en savoir plus : levio.ca

SOURCE Levio

Source : Anne‑Marie Côté, Associée et coresponsable, Communications et marketing, [email protected]; Relations médias, Jessica Rousseau, Conseillère principale, TACT, [email protected], Cellulaire : 438-396-8288