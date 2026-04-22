QUÉBEC, le 22 avril 2026 /CNW/ - Levio, chef de file canadien en transformation numérique et en intelligence artificielle, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Mantle Technologies, une entreprise montréalaise innovante spécialisée en infrastructures de données distribuées. Ce partenariat marque une étape structurante de l'initiative plus large de Levio visant à bâtir une pile technologique souveraine complète pour les organisations canadiennes.

Alors que les gouvernements et les entreprises accélèrent l'adoption de l'IA, la question de la souveraineté n'est plus théorique : elle est désormais opérationnelle. Les organisations ont besoin de systèmes performants qui garantissent que les données, les infrastructures et les mécanismes décisionnels demeurent régis à l'intérieur de cadres nationaux et régionaux.

L'approche de Levio repose sur une pile de souveraineté à plusieurs couches, couvrant l'infrastructure, la sécurité et les données. Dans ce modèle, Mantle apporte une capacité clé au niveau de la couche données grâce à son architecture de fragmentation distribuée.

La technologie de Mantle fragmente les données et les répartit entre des nœuds indépendants, de sorte qu'aucun emplacement ne détient jamais une information complète et exploitable. Cette approche réduit les risques systémiques, renforce la résilience et s'inscrit dans les exigences émergentes en matière de sécurité post-quantique.

Ce modèle a déjà fait ses preuves à l'international. Mantle a contribué à la mise en place d'un cloud régional souverain dans la région Grand Est, en France, démontrant que cette approche peut être déployée à grande échelle et répondre aux besoins des juridictions qui souhaitent accroître le contrôle sur leurs infrastructures numériques.

Dans le cadre de ce partenariat, Levio agira à titre d'intégrateur principal, combinant les capacités de Mantle à son expertise en intelligence artificielle, en gouvernance et en livraison de systèmes critiques. Ensemble, les deux organisations cibleront des opportunités auprès des gouvernements et des secteurs réglementés, où la souveraineté, la sécurité et la fiabilité opérationnelle sont essentielles.

« La souveraineté n'est plus un débat théorique. Elle devient un critère de conception fondamental des systèmes numériques modernes », affirme André Trudel, associé principal et chef mondial du secteur public. « Ce partenariat constitue une première étape dans l'assemblage des capacités nécessaires pour livrer une IA et des infrastructures souveraines crédibles et véritablement opérationnelles. »

« La souveraineté des données ne se résume pas au chiffrement. Elle exige de repenser fondamentalement où et comment les données existent », souligne Mathieu Bouffard, vice-président, Croissance et Partenariats chez Mantle Technologies. « Mantle élimine la nécessité de faire confiance à un fournisseur unique en fragmentant et en dispersant les fichiers, de sorte qu'aucune donnée complète n'existe en un seul endroit. Le partenariat avec Levio nous permet d'intégrer cette approche architecturale dans des environnements critiques où la souveraineté n'est pas une option : elle est fondamentale. »

Ce partenariat reflète la volonté de Levio de se positionner tôt dans l'espace de la souveraineté numérique, en mettant en place les composantes de base nécessaires pour accompagner les organisations canadiennes face à une demande croissante pour des infrastructures infonuagiques et des solutions d'IA sécurisées, locales et gouvernées au Canada.

À propos de Levio

Levio est l'un des deux plus importants intégrateurs de systèmes entièrement détenus par des intérêts canadiens, spécialisés en transformation numérique. Forte de près de 2 000 professionnelles et professionnels, l'entreprise aide les organisations à transformer leur vision en valeur mesurable. Levio se distingue par sa capacité à orchestrer des initiatives complexes à grande échelle, en s'appuyant sur une expertise approfondie en intelligence artificielle, en infonuagique, en cybersécurité et en données. Elle accompagne des clients dans des secteurs variés, dont les services financiers, l'assurance, la santé, le secteur public, l'aérospatiale et le commerce de détail.

Pour en savoir plus : levio.ca

À propos de Mantle

Mantle Technologies est une entreprise montréalaise spécialisée en infrastructures qui a repensé la manière dont les données sensibles sont stockées et protégées. Grâce à une architecture de fragmentation distribuée, Mantle fragmente les fichiers et les disperse sur plusieurs nœuds de stockage indépendants, garantissant qu'aucun emplacement, fournisseur ou territoire ne détienne jamais l'information complète.

La solution de Mantle s'intègre de façon transparente aux plateformes de sauvegarde et de stockage d'entreprise, permettant l'adoption du stockage distribué sans perturber les processus existants. L'entreprise accompagne des industries réglementées, des organismes publics et des organisations ayant les exigences les plus élevées en matière de contrôle des données, de résilience et de souveraineté opérationnelle.

Pour en savoir plus : mantle.technology

SOURCE Levio

Pour obtenir plus d'information, veuillez contacter : Anne-Marie Côté, Associée, Co-responsable Communications et Marketing, Levio, [email protected], 514-969-8884; Mathieu Bouffard, Vice-président partenariats, Mantle, [email protected]