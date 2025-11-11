MONTRÉAL, le 11 nov. 2025 /CNW/ - Levio, l'un des deux intégrateurs les plus importants entièrement détenus par des intérêts canadiens et reconnu pour son expertise en transformation numérique, annonce une entente stratégique avec PINQ² (Plateforme d'Innovation Numérique et Quantique), marquant une avancée majeure dans le domaine du calcul quantique.

C'est une étape clé pour faire du Québec et du Canada des leaders en innovation quantique appliquée. Ordinateur quantique QS1 d'IBM, installé à Bromont, au Québec.

Grâce à ce partenariat, Levio devient le premier intégrateur à conclure une entente avec PINQ2 pour l'accès à l'ordinateur quantique QS1 d'IBM, installé à Bromont, au Québec. L'accès à cet ordinateur est possible uniquement via PINQ2 et proposé jusqu'alors seulement aux universités et entreprises dans un contexte majoritairement de recherche et développement. Cette offre positionne Levio comme pionnier dans l'intégration du calcul quantique au sein des projets en entreprise à des fins de stratégies d'affaires, ouvrant la voie à une démocratisation de cette technologie auprès des organisations québécoises et canadiennes.

En tant qu'intégrateur 100 % canadien, Levio offre un environnement de confiance où les technologies émergentes peuvent être explorées de manière responsable et sécurisée. Cette alliance renforce la capacité de Levio à guider ses clients dans l'ère quantique, en alliant innovation scientifique et excellence opérationnelle. Concrètement, ce partenariat permettra à Levio d'aider les organisations à évaluer la pertinence et l'impact des technologies quantiques sur les architectures et intégrer le chiffrement post-quantique (PQC) dans leurs systèmes existants afin d'assurer la protection des données, la conformité et la résilience à long terme.

« Cette collaboration avec PINQ² nous permet de propulser notre pratique quantique et d'offrir à nos clients un accès inédit à une infrastructure de pointe. C'est une étape clé pour faire du Québec et du Canada des leaders en innovation quantique appliquée », souligne Marc-Antoine Pinard, chef de la technologie et de l'intelligence artificielle chez Levio.

« Ce partenariat avec Levio marque une étape importante pour PINQ². En collaborant avec un intégrateur canadien de premier plan, nous développons une approche stratégique pour l'adoption de l'informatique quantique par les entreprises, afin de leur permettre d'apprendre, de planifier leur parcours quantique, d'établir les bases de leurs initiatives et de créer une feuille de route priorisé e incluant des ca s d'usage à explorer selon leur pertinence et leur potentiel de valeur. Toutes ces étapes sont réalisées avec un ordinateur quantique, garantissant ainsi que le plan repose sur une expérience pratique concrète. », ajoute Marie-Claude Messier, Directrice Générale.

À propos de Levio

Levio est l'un des deux intégrateurs les plus importants entièrement détenus par des intérêts canadiens, spécialisés en transformation numérique. Avec plus de 2 000 professionnels, Levio aide les organisations à transformer leur vision en valeur mesurable. L'entreprise se distingue par sa capacité à orchestrer des initiatives complexes à grande échelle, en mettant à profit une expertise approfondie en IA, infonuagique, cybersécurité et données. Levio intervient dans des secteurs variés tels que les services financiers, l'assurance, la santé, le gouvernement, l'aérospatiale et le commerce de détail.

Pour en savoir plus sur Levio : levio.ca

À propos de PINQ²

PINQ² est une organisation à but non lucratif fondée par l'Université de Sherbrooke et le gouvernement du Québec. Elle exploite la première plateforme hybride avancée (AHP) au Canada, intégrant calcul classique, quantique et hybride. Sa mission est de démocratiser l'accès aux infrastructures de pointe, de réduire les risques liés à l'innovation et de combler l'écart entre le potentiel de calcul avancé et son adoption pratique. PINQ² offre aux universités, entreprises, PME et startups un accès à l'infrastructure classique, quantique et hybride pour développer leur capacité, explorer des cas d'usage et accélérer leur parcours d'adoption. La plateforme catalyse l'innovation quantique dans des secteurs prioritaires tels que l'énergie et l'environnement, la finance, et l'aérospatiale et la défense.

Pour en savoir plus sur PINQ2 : pinq2.com

Pour obtenir plus d'information, veuillez contacter : Anne-Marie Côté, Associée, Co-responsable Communications et Marketing, Levio, [email protected], 514-969-8884; Marie-Claude Messier, Directrice générale, PINQ2, [email protected], 514-249-1093