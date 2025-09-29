MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - Dans la foulée du sommet ALL IN, le plus grand événement consacré à l'intelligence artificielle au Canada, Levio et Sid Lee annoncent un partenariat stratégique qui réunit la puissance technologique et la force créative. Cette collaboration marque une avancée audacieuse dans la manière dont les organisations peuvent exploiter l'IA non seulement comme un outil, mais comme un véritable levier d'expression humaine, d'innovation et d'impact.

Levio, chef de file en transformation numérique propulsée par l'IA, et Sid Lee, agence créative de renommée internationale, combinent leurs expertises pour accompagner les entreprises dans l'évolution de l'expérience client, de la stratégie numérique et de l'automatisation intelligente. Ensemble, ils démontrent que technologie et créativité ne s'opposent pas, elles se complètent pour façonner l'avenir.

« L'IA nous aide à repenser la manière dont le travail des employés est structuré et dont les parcours clients sont conçus. Elle élimine les tâches répétitives, accélère les résultats et permet aux organisations de livrer davantage de valeur. Utilisée de façon responsable, elle devient un catalyseur de changement significatif et favorise l'atteinte d'un impact à grande échelle », affirme Marc-Antoine Pinard, chef de la technologie et de l'intelligence artificielle chez Levio.

Les transformations numériques, qui mettaient autrefois des années avant de produire des résultats visibles, permettent désormais de créer de la valeur tangible en seulement 100 jours. Levio encourage les organisations à commencer par des cas d'usage ciblés et à fort impact, puis à évoluer avec confiance. Cette approche permet de passer rapidement de l'expérimentation à l'exécution, avec des résultats concrets.

L'expertise de Levio en IA est éprouvée dans certains des environnements les plus exigeants. Qu'il s'agisse de soutenir le programme spatial Canadarm3 ou de concevoir des systèmes décisionnels destinés aux flottes navales de l'OTAN, Levio livre des solutions d'IA de calibre spatial. Cette expertise, forgée dans des contextes critiques, est aujourd'hui mise à profit pour relever les défis des entreprises dans les secteurs de l'assurance, des services financiers, du gouvernement et du commerce de détail, et avec le même niveau de rigueur, de fiabilité et d'impact.

« Chez Sid Lee, nous voyons l'IA comme une nouvelle matière, comme de la pâte à modeler, que nos créatifs peuvent façonner, animer et transformer. Il ne s'agit pas d'appuyer sur "play" et d'espérer le meilleur. Il s'agit de créer avec intention, avec contrôle et avec sens », explique Yanick Bédard, vice-président exécutif, Innovation, numérique et stratégie chez Sid Lee.

Sid Lee apporte une perspective créative unique au partenariat, explorant les personnages synthétiques et les récits génératifs pour repousser les limites de l'expérience de marque. L'agence est également profondément engagée envers une utilisation éthique de l'IA. En interne, Sid Lee établit des balises claires pour s'assurer que la technologie vient enrichir -- et non remplacer -- le travail des artistes et des créateurs. Les équipes sont formées pour utiliser l'IA de manière responsable, en mettant toujours l'accent sur le savoir-faire, l'originalité et le respect du processus créatif.

Le partenariat reflète aussi l'engagement de Levio envers une IA responsable. En signant le Code volontaire de conduite sur l'IA du Canada en 2024, Levio renforce son rôle de pionnier et sa volonté de promouvoir une innovation éthique et centrée sur l'humain.

Alors que l'économie de l'IA continue de croître, Levio et Sid Lee invitent les organisations à penser autrement. L'IA n'est pas une menace. C'est une opportunité de créer plus de beauté, plus de valeur et plus de sens.

À propos de Levio

Levio est l'un des deux intégrateurs les plus importants entièrement détenus par des intérêts canadiens, spécialisés en transformation numérique. Avec plus de 2 000 professionnels, Levio aide les organisations à transformer leur vision en valeur mesurable. L'entreprise se distingue par sa capacité à orchestrer des initiatives complexes à grande échelle, en mettant à profit une expertise approfondie en IA, infonuagique, cybersécurité et données. Levio intervient dans des secteurs variés tels que les services financiers, l'assurance, la santé, le gouvernement, l'aérospatiale et le commerce de détail.

À propos de Sid Lee

Sid Lee est une agence créative multidisciplinaire d'envergure internationale, dont le siège social est situé à Montréal, avec des bureaux en Amérique du Nord et en Europe. Depuis plus de 20 ans, Sid Lee adopte une approche collaborative de la créativité, en intégrant stratégie, design, contenu, numérique, architecture et marketing expérientiel. L'agence est reconnue pour ses réalisations ambitieuses, percutantes et enracinées dans la culture. Membre du collectif kyu, Sid Lee croit au pouvoir de la créativité pour faire progresser l'économie et la société.

