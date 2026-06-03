OTTAWA, ON, le 3 juin 2026 /CNW/ - Cet été, visitez Rideau Hall pour profiter de la beauté naturelle des jardins et des bosquets, découvrir l'histoire et la culture du pays grâce à des visites guidées de la résidence et admirer de superbes œuvres d'art canadiennes exposées à l'intérieur comme à l'extérieur. Les activités et les événements spéciaux sont gratuits et proposent des expériences ludiques et éducatives pour les petits comme pour les grands.

Programmation permanente‌

Visites guidées gratuites de Rideau Hall

Tous les jours

Rideau Hall est la résidence officielle de tous les gouverneurs généraux du Canada depuis 1867 et leur lieu de travail depuis 1940. C'est un lieu historique national qui a presque deux siècles d'histoire et qui est devenu un important lieu de rassemblement et d'activités officielles. Laissez nos guides vous faire découvrir l'histoire de Rideau Hall lors d'une visite guidée!

Visite du domaine et du Centre d'accueil des visiteurs

Le domaine de Rideau Hall est ouvert tous les jours de l'année, de 8 h jusqu'à une heure avant le coucher du soleil. Le Centre d'accueil des visiteurs est ouvert de 10 h à 16 h 30, jusqu'au 1er septembre.

Lors de votre visite, promenez-vous à votre rythme dans le domaine de Rideau Hall et découvrez les sentiers accessibles qui sillonnent les bosquets et les espaces verts de cette oasis urbaine.

Commencez votre visite par le Centre d'accueil des visiteurs, pour en savoir plus sur le rôle et les responsabilités du gouverneur général ainsi que sur l'histoire de Rideau Hall. Le Centre d'accueil dispose également de tables de pique-nique, d'une aire de jeux et de toilettes publiques.

Le jardin de cœurs à Rideau Hall

Tous les jours, à partir du 21 juin, dans le domaine de Rideau Hall, près du Centre d'accueil des visiteurs

Le jardin de cœurs de Rideau Hall honore et commémore les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis qui sont morts aux mains du régime canadien des pensionnats, ainsi que ceux qui y ont survécu. Le jardin est composé de plantes soigneusement sélectionnées pour leur lien profond avec la terre et les peuples autochtones, et comporte des panneaux explicatifs qui fournissent des informations sur ce lien.

Dans un esprit d'engagement envers les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada, les visiteurs auront la possibilité de participer à une activité artistique interactive en créant leurs propres cœurs en papier, qui seront ensuite ajoutés au jardin. Cette activité sera offerte du 21 juin (Journée nationale des peuples autochtones) au 30 septembre (Journée nationale de la vérité et de la réconciliation).

Événements spéciaux

Portes ouvertes à Rideau Hall

Les 6 et 7 juin, de 10 h à 16 h, en partenariat avec Portes ouvertes Ottawa

Autres fins de semaine durant l'été : les 27 et 28 juin, du 1er au 3 août et du 5 au 7 septembre, de 10 h à 16 h

À l'occasion du bicentenaire d'Ottawa, et dans le cadre de l'événement « Portes ouvertes Ottawa », le public est invité à explorer cette résidence historique qui remonte aux débuts de Bytown. Une attention spéciale attend les visiteurs le dimanche 7 juin, puisque les jardins privés et la serre tropicale leur seront ouverts!

Pendant quelques fins de semaine de l'été, les visiteurs pourront explorer à leur rythme les salles de cérémonie de Rideau Hall et découvrir les jardins privés ainsi que la serre tropicale, qui ne sont pas habituellement ouverts au public pendant les visites. Des guides-interprètes seront sur place pour répondre à toute question sur l'histoire de la résidence et le rôle du gouverneur général du Canada.

Inspection annuelle de la Garde de cérémonie

Le 26 juin à 10 h, sur le parvis de Rideau Hall (selon les conditions météorologiques)

Cette tradition annuelle met l'accent sur le raffinement, la précision et l'apparat alors que la gouverneure générale, dans son rôle de commandante en chef du Canada, effectue l'inspection annuelle de la Garde de cérémonie. L'événement comprendra un défilé militaire, une inspection de la Garde et de la Musique, et le salut vice-royal à Son Excellence.

L'heure du conte à Rideau Hall

Le 26 juin à 10 h 30

Les 27 juin et 1er août, de 10 h à 12 h

Joignez-vous à nous pour écouter des lecteurs invités donner vie à leurs contes canadiens préférés! Cette activité familiale, qui se déroulera dans la salle de la tente le 27 juin et le 1er août, proposera des ateliers pratiques autour de la lecture et de l'écriture. L'heure du conte est organisée en collaboration avec Littératie Ensemble, la plus ancienne organisation à but non lucratif consacrée à l'alphabétisation au Canada.

Une séance de lecture spéciale en présence de la gouverneure générale aura lieu le 26 juin à 10 h 30 dans le domaine de Rideau Hall. Cette séance est présentée en collaboration avec Littératie Ensemble et le Festival international des auteurs d'Ottawa.

Série de concerts Crescendo : concert en plein air à Rideau Hall

Le 5 juillet à 14 h

Pour couronner notre série de concerts Crescendo, Rideau Hall présentera un concert en plein air avec la Musique centrale des Forces armées canadiennes. La série de concerts Crescendo rend hommage aux liens historiques qui unissent Rideau Hall à la Musique centrale, reflétant plus de 60 ans de collaboration musicale. L'activité se déroulera sur le parvis de Rideau Hall, et les places seront attribuées selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Ottawa Chamberfest à Rideau Hall

Le 1er août à 14 h et à 15 h 30

Dans le cadre d'une tradition annuelle très prisée, Ottawa Chamberfest revient à Rideau Hall pour une série de concerts réconfortants donnés en après-midi sous l'ombrage du bosquet royal. Apportez votre couverture ou vos chaises et venez profiter d'un moment de détente au son de la musique en direct.

Journée nationale de la vérité et de la réconciliation

Les 26 et 27 septembre, de 10 h à 16 h

Le 30 septembre, de 9 h à 13 h

Les 26 et 27 septembre, à la veille de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, Rideau Hall tiendra une fin de semaine spéciale Portes ouvertes qui comprendra des activités interactives axées sur la réconciliation.

Le 30 septembre, de 9 h à 13 h, une cérémonie du Feu sacré sera organisée pour la communauté dans le domaine de Rideau Hall, sous la direction d'un gardien du feu local. Les visites guidées de la résidence offertes ce jour-là seront spécialement consacrées à la réconciliation.

En savoir plus sur d'autres événements à Rideau Hall

Planifiez votre visite

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les activités et les visites guidées de Rideau Hall, vous pouvez composer le 613-991-4422 ou le 1-866-842-4422 (sans frais); écrire à [email protected]; ou consulter notre site Web à www.gg.ca/RideauHall.

Il est recommandé que les personnes à mobilité réduite qui souhaitent visiter Rideau Hall communiquent avec nous à l'avance pour se renseigner sur la meilleure façon d'accéder au domaine et à la résidence.

Rideau Hall est un lieu de travail. Il est donc possible que l'horaire des activités soit modifié sans préavis en raison de la tenue d'événements officiels.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias: Bureau de presse de Rideau, [email protected]