Message de la gouverneure générale à l'occasion de la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 1er juill. 2026 /CNW/ -

Chers Canadiens, chères Canadiennes,

C'est avec beaucoup de joie, d'enthousiasme et de gratitude que je célèbre ma première fête du Canada avec vous à titre de gouverneure générale.

Le Canada, je l'ai connu de près comme de très loin.

Ici, j'ai découvert une richesse de perspectives librement exprimées - un espace où l'on peut innover, explorer et se réinventer.

Et ailleurs, partout où j'ai travaillé, j'ai toujours été très fière de me présenter comme Canadienne.

Le monde a les yeux tournés vers le pays que nous bâtissons ensemble.

Un pays qui brille dans plusieurs domaines, mais qui demeure aussi lucide face à ses défis : des inégalités qui persistent, des enjeux qui nous divisent encore trop souvent. Nous sommes un pays tourné vers l'avenir, engagé à faire toujours mieux. Notre travail de réconciliation et de valorisation des voix autochtones en est un bon exemple, un exemple qui ne passe pas inaperçu à l'extérieur du Canada.

Il y a parmi nous de grands artistes, des athlètes, innovateurs, scientifiques, mais il a aussi des milliers de citoyennes et citoyens qui tendent la main aux autres et qui rendent notre société plus humaine, bienveillante, solidaire.

Vous contribuez tous et toutes à construire le Canada et à définir notre place dans le monde de demain.

Vous m'inspirez tous fierté, ambition et confiance.

Que vous soyez en région éloignée, dans une grande ville, en famille ou avec des amis, célébrons ensemble ce qui nous unit non pas malgré nos différences, mais à travers elles : notre capacité à accueillir les autres, notre solidarité, nos ressources, notre talent et notre immense potentiel.

Bonne fête du Canada!

Louise Arbour

Message vidéo de la gouverneure générale à l'occasion de la fête du Canada

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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