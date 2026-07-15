Avis aux médias - La gouverneure générale et commandante en chef du Canada prononcera une allocution à l'occasion du centenaire de la Légion royale canadienne

OTTAWA, ON, le 15 juill. 2026 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Louise Arbour, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, participera à une cérémonie commémorative pour souligner le 100e anniversaire de la Légion royale canadienne. La cérémonie aura lieu le 17 juillet à 10 h 30, au Monument commémoratif de guerre du Canada, à Ottawa.

La gouverneure générale prononcera une allocution et déposera une gerbe lors de la cérémonie.

Date : Vendredi 17 juillet 2026

Heure : 10 h 30

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada, rue Wellington, Ottawa

À propos de la Légion royale canadienne

Notes à l'intention des médias :

Cet événement est OUVERT AUX MÉDIAS . Veuillez confirmer votre présence auprès de Nujma Bond, à la Légion royale canadienne : [email protected] .

. Veuillez confirmer votre présence auprès de Nujma Bond, à la Légion royale canadienne : . Des photos de la cérémonie, prises par le photographe officiel de la gouverneure générale, seront fournies sur demande.

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

Renseignements pour les médias : Bureau de presse de Rideau Hall, [email protected]; Direction nationale de la Légion royale canadienne, Nujma Bond, [email protected]