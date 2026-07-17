Message de la gouverneure générale sur les feux de forêt au Canada

OTTAWA, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ -- Alors que des feux de forêt dévastateurs affectent des milliers de personnes à travers le monde, mes pensées accompagnent tout particulièrement les Canadiens et les Canadiennes au cœur de cette crise.

À ceux et celles qui ont été contraints de quitter leur foyer, sans savoir quand ils pourront y retourner ni ce qu'ils y trouveront, nous reconnaissons le courage qu'il faut pour faire face à une telle incertitude et à un tel danger. Votre bravoure en ces moments difficiles est ressentie partout au pays, et je sais que vous pourrez compter sur l'appui indéfectible de la population canadienne alors que vous traverserez les jours et les semaines à venir.

Je tiens également à saluer le courage remarquable de nos pompiers et de nos intervenants d'urgence. Travaillant sans relâche dans des conditions périlleuses, ils risquent leur vie pour protéger les personnes, les biens et nos précieuses terres. Leur professionnalisme et leur altruisme incarnent ce que le Canada a de meilleur.

Bien que l'ampleur et l'intensité de ces incendies mettent notre résilience à l'épreuve, elles révèlent également la force extraordinaire de l'esprit canadien. Ensemble, nous nous soutiendrons mutuellement pour surmonter cette épreuve et rebâtir plus forts.

Louise Arbour

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SOURCE Bureau du secrétaire du gouverneur général

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