Tout au long de la journée du Grand McDon, les Canadiens se sont mobilisés en grand nombre et ont transformé leurs achats de tous les jours en actes de générosité extraordinaires. Chaque achat effectué le jeudi 8 mai* a contribué de manière importante à cette collecte de fonds record, prouvant que de petits gestes peuvent faire une grande différence pour soutenir des familles lorsqu'elles en ont le plus besoin.

À la base, le Grand McDon est un événement communautaire organisé par McDonald's du Canada et ses franchisés locaux et indépendants, motivés par un désir de s'investir auprès des quartiers et des familles de leur collectivité.

« Nos franchisés ne sont pas que des chefs d'entreprise, ils sont aussi des défenseurs de leur communauté, explique Michèle Boudria, présidente et chef de la direction de McDonald's du Canada. Le Grand McDon est un exemple éclatant de leur engagement à développer et à favoriser des liens communautaires solides, et des retombées que nous pouvons avoir sur les familles qui ont un enfant malade ou blessé lorsque nous nous unissons. »

Les retombées du Grand McDon

Cette année marquait le 31e Grand McDon au Canada, qui a porté à plus de 111,3 M$ le montant total recueilli à ce jour pour soutenir l'OMRM du Canada et d'autres organismes de bienfaisance locaux pour enfants. Ces fonds ont joué un rôle crucial en permettant à l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (OMRM) du Canada de soutenir près de 500 000 familles d'un enfant malade ou blessé depuis 1981. Grâce à la générosité des Canadiens, encore plus de familles peuvent rester à proximité de leur enfant à l'hôpital, ce qui permet aux parents de lui raconter des histoires avant de s'endormir et de savourer un repas maison réconfortant et apaisant. Les familles peuvent ainsi vraiment se concentrer sur ce qui compte le plus : prendre soin de leur enfant malade.

« Le Grand McDon est ma journée préférée de l'année, car il illustre le pouvoir de la collectivité et l'effet transformateur de la générosité des Canadiens, affirme Kate Horton, chef de la direction de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada. Grâce au soutien incroyable de notre partenaire fondateur et de toujours, McDonald's du Canada, des franchisés, des clients et de nos partenaires donateurs, nous pouvons continuer à apporter des ressources et un réconfort essentiels aux familles qui ont un enfant malade ou blessé, en les gardant ensemble lorsque c'est le plus important. »

Les retombées du Grand McDon vont bien au-delà de cette journée. Chaque jour, McDonald's du Canada, ses franchisés locaux et indépendants ainsi que ses clients soutiennent les familles de l'OMRM grâce aux repas Joyeux festinMD, aux biscuits de l'OMRM†, aux boîtes de dons et aux programmes de dons aux points d'achat, comme le programme Un p'tit plus. À compter du 13 mai, les clients pourront également soutenir les familles de l'OMRM en faisant un don de 1 $ dans l'appli McDonald's.

* Une partie du produit de la vente d'aliments et de boissons permettra de soutenir les sections de l'OMRMMD et des organismes de bienfaisance locaux pour enfants au Canada.

† Une partie du produit de la vente de chaque Joyeux festinMD et Biscuit de l'OMRMMD aide à soutenir les programmes Manoir Ronald McDonaldMD et Salle familiale Ronald McDonaldMD du Canada.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur d'une ville dotée d'un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade ou blessé. Les bienfaits de l'OMRM au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé à l'OMRM ou connaît quelqu'un qui l'a été. Bien plus qu'un endroit où se loger, les emplacements de l'OMRM du Canada offrent aux familles le soutien et les ressources dont elles ont besoin pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte le plus : prendre soin de leur enfant malade. Les 16 Manoirs Ronald McDonaldMD offrent aux familles qui habitent à l'extérieur de la ville un soutien et des services complets par le biais de programmes de repas, de santé mentale et de bien-être. Les 19 Salles familiales Ronald McDonaldMD sont un lieu confortable où les familles peuvent se reposer dans l'enceinte de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous à omrm.ca.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de deux millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 450 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Des presque 2 milliards $ dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's, plus de 80 % sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Pour de plus amples renseignements : Équipe Impact Canada de McDonald's du Canada à [email protected]