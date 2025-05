Le 8 mai, McDonald's du Canada est ses franchisés indépendants rallieront une fois de plus leurs collectivités à l'occasion du Grand McDonMD. Soyez de la fête pour venir en aide à des familles de partout au Canada qui ont un enfant malade ou blessé. Pour toutes les commandes d'aliment et de boissons passées pendant la journée, une partie du produit de la vente sera versée à l'OMRM du Canada et à d'autres organismes de bienfaisance locaux pour enfants.

« Le Grand McDon est plus qu'une collecte de fonds. C'est une célébration de l'esprit communautaire et une occasion d'être là pour nos voisins, explique Pierre Brunet, franchisé McDonald's à Montréal. Chaque commande, du savoureux Big Mac au café de torréfaction supérieure McCafé, a des retombées pour des familles ici même, dans notre collectivité. »

Voici comment prendre part aux célébrations du Grand McDon :

Commandez vos produits favoris : Rendez-vous au comptoir ou au service-au-volant d'un restaurant McDonald's ou encore passez une commande dans l'appli McDonald's. Sachez que vos achats de produits alimentaires et de boissons sont porteurs d'espoir pour les familles.

McLivraison MD facile : Profitez de la livraison à 0 $* pour toutes les commandes de McLivraison MD passées dans l'appli McDonald's, DoorDash, Skip ou Uber Eats. Une manière délicieuse de redonner dans le confort de votre foyer.

Arrondissez pour faire du bien : Au service-au-volant, à la borne de commande ou au comptoir, faites arrondir le total de votre commande au dollar supérieur pour que la différence soit remise à l'OMRM.

Achetez des chaussettes ou des cœurs du Grand McDonMD : Montrez votre soutien en vous procurant des chaussettes du Grand McDon (offertes en 4 modèles) ou faites un don de 2 $, 5 $ ou 10 $ en échange d'un cœur du Grand McDon, en restaurant, au service-au-volant ou dans l'appli McDonald's.

Selon Francesca Cardarelli, chef du Marketing de McDonald's du Canada, « s'impliquer dans le Grand McDon, c'est aussi facile que délicieux! Chaque bouchée est une manifestation de soutien et d'espoir à l'égard des familles qui ont un enfant malade ou blessé. Nourrir et soutenir les collectivités est au cœur de ce que nous sommes. Au-delà du Grand McDon, McDonald's du Canada, ses franchisés indépendants et ses clients viennent en aide chaque jour aux familles de l'OMRM par la vente de repas Joyeux festin et de Biscuits de l'OMRM, ainsi que par la collecte de fonds dans des boîtes de dons ou aux bornes de commande. »

Faire partie de l'histoire de l'OMRM

Au cours des 30 dernières années, à l'occasion du Grand McDon, un montant impressionnant de plus de 100 M$ a été recueilli en soutien aux enfants et aux familles de collectivités locales du Canada. Jusqu'à présent, ces fonds essentiels ont permis à l'OMRM d'aider près d'un demi-million de familles à rester ensemble, près d'un enfant malade ou blessé qui requiert des soins médicaux indispensables.

Malgré la générosité incroyable des collectivités, les programmes vitaux de l'OMRM sont en demande croissance. Aujourd'hui, l'OMRM n'est pas en mesure d'aider jusqu'à 4 familles sur 5 qui demandent d'être hébergées dans un Manoir Ronald McDonald, soit par manque d'espace, soit en raison de l'emplacement.

En participant au Grand McDon, vous donnez à l'OMRM les moyens d'élargir sa portée pour accueillir encore plus de familles dans le besoin. Alors le 8 mai, où que vous soyez au Canada, posez un bon geste en allant combler votre appétit dans le restaurant McDonald's le plus près de chez vous!

* D'autres frais de livraison et les taxes s'appliquent toujours; des frais pour petite commande peuvent s'appliquer. Limite d'une réclamation par utilisateur. Voir l'appli du fournisseur pour les détails.

À propos de McDonald's du Canada

En 1967, le premier restaurant McDonald's du Canada ouvre ses portes à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de deux millions de clients chaque jour et employant près de 100 000 personnes à l'échelle du Canada. Plus de 90 % des 1 450 restaurants McDonald's du Canada sont détenus et exploités localement par des franchisés indépendants; les autres sont détenus et exploités par Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Des presque 2 milliards $ dépensés en aliments et papier par les restaurants McDonald's, plus de 80 % sont achetés auprès de fournisseurs canadiens. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, rendez-vous à mcdonalds.ca.

À propos de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) du Canada

Au Canada, deux familles sur trois vivent à l'extérieur d'une ville dotée d'un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour des traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade ou blessé. Les bienfaits de l'OMRM au Canada sont considérables puisqu'à ce jour, un Canadien sur quatre a été hébergé à l'OMRM ou connaît quelqu'un qui l'a été. Bien plus qu'un endroit où se loger, les emplacements de l'OMRM du Canada offrent aux familles le soutien et les ressources dont elles ont besoin pour pouvoir se concentrer sur ce qui compte le plus : prendre soin de leur enfant malade. Les 16 Manoir Ronald McDonaldMD offrent aux familles qui habitent à l'extérieur de la ville un soutien et des services complets par le biais de programmes de repas, de santé mentale et de bien-être. Les 19 Salles familiales Ronald McDonaldMD sont un lieu confortable où les familles peuvent se reposer dans l'enceinte de l'hôpital. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l'OMRM du Canada, visitez le site au omrm.ca.

