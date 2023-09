Un deuxième syndicat CSN dans l'aéronautique

MONTRÉAL, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Le 1er octobre 2023 se tiendra la première assemblée générale des 130 travailleuses et travailleurs de Safran Systèmes d'Atterrissage Canada. Dans une décision rendue le 12 septembre 2023, le Tribunal administratif du travail (TAT) a accordé son accréditation au Syndicat des travailleuses et travailleurs de Safran-CSN.

Il s'agit d'un deuxième groupe œuvrant dans l'aéronautique à rallier les rangs de la centrale syndicale récemment, alors que le syndicat de Rolls-Royce a opté pour la CSN il y a deux ans de cela.

Forte majorité pour la CSN

Ces nouveaux membres CSN se spécialisent dans la fabrication de systèmes et d'équipements pour les trains d'atterrissage. Représenté par l'AIMTA depuis 2005, où le siège social est à Washington, ce groupe a choisi d'acquérir leur autonomie et d'obtenir les services nécessaires à l'amélioration de leurs conditions de travail. L'adhésion à forte majorité à la CSN est un message puissant de solidarité que les syndiqué-es envoient à l'employeur, alors que leur convention collective arrive à échéance le 31 décembre 2023.

« Les employé-es de Safran nous l'ont dit dès le départ. Ils veulent être désormais représentés par des spécialistes en relations de travail, en négociation et par des experts en droit. La forte majorité de leurs votes allant à la CSN confirme que le groupe s'est rallié et qu'il exige presque unanimement ce changement », affirme Martin Richer, 3e vice-président du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides.

« En changeant d'allégeance, ces travailleuses et travailleurs souhaitent mener leur négociation de manière indépendante et démocratique. Ne plus subir les décisions dictées par Washington en acquérant leur pleine autonomie est devenue une priorité pour ces syndiqué-es. La fédération les accompagnera dans cette importante transition », soutient Jérémy Temes-Dubé, secrétaire général de la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM).

À propos

Ce nouveau syndicat sera affilié à la FIM-CSN, qui rassemble plus de 30 000 travailleuses et travailleurs réunis au sein de 320 syndicats, au Conseil central des Laurentides qui regroupe près de 90 syndicats et plus de 16 000 membres dans tous les secteurs d'activité et, bien entendu, à la Confédération des syndicats nationaux.

