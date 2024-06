MONTRÉAL, le 28 juin 2024 /CNW/ - JRTech Solutions, a signé un accord avec un grand détaillant nord-américain de niveau 1 pour la plateforme cloud Pricer Plaza™, qui permet l'automatisation et la communication en magasin, dans une première série de 50 magasins.

Le déploiement de Pricer Plaza™ et des étiquettes électroniques dans ces 50 premiers magasins devrait être achevé d'ici la fin de 2024. Cette installation par l'une des plus grandes chaînes d'épicerie en Amérique du Nord, avec plus de 1500 magasins d'épicerie et de pharmacie, est la première installation à grande échelle de l'étiquetage à quatre couleurs en Amérique du Nord.

« JRTech Solutions a travaillé en étroite collaboration avec notre client au cours de la dernière année pour démontrer la valeur, la capacité et l'évolutivité de notre technologie Pricer et de notre suite de solutions de déploiement. Cela a non seulement impliqué la transformation numérique des règles commerciales promotionnelles de notre client grâce à l'utilisation de nos dernières étiquettes électroniques SmartTAG™ à quatre couleurs, mais aussi la capacité d'utiliser nos étiquettes d'une manière qui permettra des gains d'efficacité opérationnelle continus et futurs », déclare Diego Mazzone, président et PDG de JRTech Solutions.

« Après une année de tests approfondis avec une installation pilote, nous sommes ravis de la confiance de ce détaillant leader. Cela souligne notre engagement à transformer l'expérience de vente au détail grâce à une technologie de pointe, améliorant à la fois l'efficacité opérationnelle et la satisfaction client. Nous sommes impatients de les accompagner avec nos solutions en magasin dans leur parcours de transformation numérique », déclare Mats Arnehall, directeur commercial.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions inc. est une société privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec. JRTech Solutions inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques de gondole (EEG) et le plus grand distributeur d'étiquettes électroniques Pricer en Amérique du Nord, impliqué dans plus de 1 300 installations de magasins depuis 2008. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.jrtechsolutions.com

À propos de Pricer

Pricer est une entreprise technologique mondiale de premier plan, servant le marché en pleine expansion du commerce de détail intelligent avec des solutions numériques en magasin qui améliorent à la fois la performance des magasins et l'expérience d'achat. Grâce aux étiquettes électroniques de gondole, aux technologies avancées telles que la communication optique sans fil et l'IA, et à une innovation continue, Pricer offre la base pour la communication et l'efficacité en magasin. La plateforme Pricer, leader dans l'industrie, tire parti de 30 ans d'expérience de déploiement et se distingue par sa rapidité, sa robustesse, son interconnectivité et son évolutivité. Pricer a été fondée en Suède en 1991 et est cotée au Nasdaq Stockholm. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.pricer.com.

(514) 889-7114, [email protected]