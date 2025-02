MONTRÉAL, le 6 févr. 2025 /CNW/ - TIMBER MART, le plus grand groupement d'achat national appartenant à ses membres au Canada, regroupant des centaines de marchands à travers le pays, s'est allié à JRTech Solutions afin d'introduire des étiquettes électroniques (EEG) ainsi qu'une technologie robotisée d'inventaire basée sur l'intelligence artificielle (IA) dans ses magasins membres. Cette initiative vise à aider les marchands à optimiser leurs opérations, améliorer la précision des prix et s'adapter aux réalités changeantes du commerce de détail.

La décision de TIMBER MART arrive à un moment stratégique, alors que les détaillants indépendants font face à des fluctuations des taux de change, des contraintes de main-d'œuvre et des variations des coûts d'approvisionnement. En adoptant le système infonuagique avancé d'EEG Pricer de JRTech Solutions, les membres pourront réagir plus rapidement aux évolutions du marché tout en réduisant les tâches manuelles et les inefficacités opérationnelles. De plus, la technologie robotisée d'inventaire de JRTech, propulsée par le système d'IA Brain OS de Brain Corp, permettra aux marchands de réduire les ruptures de stock grâce à la détection automatique des écarts d'inventaire.

« TIMBER MART s'engage à offrir à ses marchands des solutions innovantes qui améliorent leur efficacité et leur service à la clientèle », affirme Bruce Peck, directeur national du marchandisage chez TIMBER MART. « En intégrant la gamme technologique d'EEG de JRTech Solutions à notre réseau, nous nous assurons que nos membres disposent des outils nécessaires pour rester compétitifs et optimiser leurs opérations. »

Grâce à la plateforme de JRTech Solutions, les membres de TIMBER MART bénéficieront de:

Mises à jour des prix en temps réel : Assurant une tarification exacte grâce à une intégration fluide aux systèmes en magasin.

Efficacité opérationnelle : Réduction du temps consacré aux ajustements de prix manuels, au réapprovisionnement, aux comptages cycliques et à la gestion des stocks, permettant au personnel de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Expérience client améliorée : Offrant une information claire et précise sur les prix, l'inventaire et les produits directement en rayon, ainsi qu'une assistance aux clients grâce à la géolocalisation.

Gains environnementaux : Élimination des étiquettes papier et réduction du gaspillage.

« Nous sommes fiers de nous associer à TIMBER MART afin d'offrir notre technologie EEG, nos solutions d'IA pour la gestion des stocks et bien plus à leurs membres », déclare Diego Mazzone, président et chef de la direction de JRTech Solutions. « Cet accord entraînera une transformation technologique au sein de la bannière TIMBER MART, offrant à ses membres les outils pour relever les défis d'aujourd'hui et une plateforme pour développer leurs opérations plus efficacement à l'avenir.»

JRTech Solutions présentera la puissance transformative de sa suite technologique aux membres de TIMBER MART lors du Salon national d'achat TIMBER MART, qui se tiendra les 13 et 14 février 2025.

À propos de TIMBER MART

Fondé en 1967, TIMBER MART est le plus grand groupement d'achat national appartenant à ses membres au Canada, dédié aux entrepreneurs véritablement indépendants. Avec des centaines de membres, incluant des détaillants indépendants de matériaux de construction et de quincaillerie, des marchands commerciaux et des fabricants situés dans chaque province du pays, TIMBER MART offre à son vaste réseau de détaillants des programmes d'achats compétitifs, des services de marketing complets et un soutien personnalisé afin de favoriser la réussite des entreprises indépendantes. Pour plus d'informations, visitez www.timbermart.ca et www.timbermartmember.ca.

À propos de JRTech Solutions

JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques (EEG) et le plus grand distributeur mondial des étiquettes électroniques Pricer, avec plus de 1500 installations de magasins depuis 2008. JRTech Solutions est également le fournisseur exclusif au Canada de la technologie robotisée d'inventaire basée sur l'IA de Brain Corp pour la gestion automatisée des stocks. Pour plus d'informations, visitez www.jrtechsolutions.com.

