MONTRÉAL, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Sexton Group Ltd, un important regroupement d'achat nord-américain pour plus de 450 détaillants indépendants de matériaux de construction, est heureux d'annoncer un partenariat stratégique avec JRTech Solutions, le principal fournisseur d'étiquettes électroniques (EEG) en Amérique du Nord. Cette collaboration vise à offrir aux membres de Sexton Group une technologie EEG de pointe, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'expérience client dans leurs magasins.

Depuis 2008, JRTech Solutions est à l'avant-garde des solutions de tarification numérique, se spécialisant dans l'implantation des systèmes d'étiquettes électroniques de Pricer. Avec plus de 1 500 magasins installés et plus de 17 millions d'étiquettes déployées, JRTech Solutions possède une vaste expérience dans la fourniture de solutions fiables et innovantes pour le secteur du commerce de détail.

Un avantage clé de ce partenariat réside dans l'intégration étendue de JRTech Solutions avec presque tous les systèmes de point de vente (POS) et de planification des ressources d'entreprise (ERP) de l'industrie du matériel. Cela garantit une intégration fluide des étiquettes électroniques Pricer dans les environnements de magasins existants, tout en permettant une gestion des prix efficace et précise.

En plus de la technologie EEG, JRTech Solutions introduira aux membres du Sexton Group des innovations avancées pour le commerce de détail, notamment :

Robots d'inventaire avec IA : Utilisant l'intelligence artificielle pour détecter le manque d'inventaire dans les allées des magasins, réduisant ainsi à la fois le travail manuel et les ruptures de stock.





Géopositionnement : Déterminant la localisation automatique des produits dans les magasins, augmentant ainsi l'efficacité des employés et la satisfaction des clients.





Applications de comptage cyclique : Rationalisant le processus de comptage des produits pour maintenir des niveaux d'inventaire optimaux.





Applications Click-and-Collect : Facilitant un processus fluide de commande en ligne et de préparation en magasin pour les employés.

Diego Mazzone, président et chef de la direction de JRTech Solutions, a exprimé son enthousiasme pour ce partenariat : « Collaborer avec Sexton Group Ltd nous permet d'étendre nos solutions innovantes à un réseau plus large de détaillants. Nos intégrations complètes et nos technologies avancées sont conçues pour répondre aux besoins uniques de l'industrie de la quincaillerie, en améliorant l'efficacité et en enrichissant l'expérience client. »

« JRTech Solutions s'est imposée comme un leader reconnu dans l'industrie des étiquettes électroniques. En particulier, ils ont démontré leur leadership en soutenant des détaillants de quincaillerie comme les nôtres, » déclare Jack Cammarata, gestionnaire de programme chez Sexton Group Ltd. « Nous avons hâte de collaborer avec JRTech Solutions pour créer de la valeur et de l'efficacité au sein de notre réseau de magasins. »

À propos de Sexton Group Ltd

Sexton Group Ltd est un regroupement d'achat membre pour les détaillants indépendants de matériaux de construction, les quincailleries et les détaillants spécialisés au Canada. Axé sur l'offre de programmes d'achat concurrentiels et de services à valeur ajoutée, Sexton Group soutient ses membres dans l'atteinte de leurs objectifs commerciaux. Pour plus d'informations, veuillez visiter: www.sextongroup.com.

À propos de JRTech Solutions Inc.

JRTech Solutions Inc. est une société privée dont le siège se situe à Montréal, Québec. JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques (EEG) et le plus grand distributeur mondial d'étiquettes électroniques Pricer, avec plus de 1 500 installations depuis 2008. Pour plus d'informations, veuillez visiter : www.jrtechsolutions.com.

