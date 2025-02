MONTRÉAL, le 11 févr. 2025 /CNW/ - La société JRTech Solutions confirme que le logo « Bien fait ici » peut systématiquement être intégré sur les étiquettes électroniques (EEG) des produits dûment accrédités par cet organisme sans but lucratif.

JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'EEG et le plus grand distributeur mondial des étiquettes électroniques Pricer, avec notamment des installations dans plus de 700 quincailleries et centres de rénovation depuis 2008.

« Bien fait ici / Well Made Here » a été créé sous les lois canadiennes le 31 octobre 2018 sous l'impulsion d'une centaine de manufacturiers, leurs réseaux de vente et plusieurs associations dans le domaine de la rénovation et de la construction. Sa mission consiste à promouvoir la fabrication et la vente d'articles de quincaillerie et de matériaux de construction qui satisfont les codes et normes de construction et dont au moins 51 % des coûts de production proviennent d'usines au Canada. À l'heure actuelle, plus de 13 000 items (sku) sont accrédités venant de plus de 150 usines réparties dans toutes les régions au pays.

Diego Mazzone, président-directeur général de JRTech Solutions, motive son geste : « Les consommateurs cherchent plus avidement que jamais à connaître l'origine des produits. Grâce au logo qui peut être intégré facilement à nos étiquettes électroniques, on peut faciliter la circulation de cette information sans nécessiter d'efforts des manufacturiers ni des marchands. »

Pour sa part, Richard Darveau, président-directeur général de l'organisme, insiste sur les deux dimensions du programme qu'il a fondé : « Certes, la particule « Fait ici » est cruciale en ce moment où tout le monde veut encourager les fabricants d'ici. Mais la dimension « Bien fait » de notre appellation n'est pas moins importante afin de contrer les produits de basse qualité qui inondent le marché avec leur bas prix et peuvent menacer le confort et la sécurité des habitants des maisons, voire la valeur de leur propriété ».

L'implémentation du nouveau partenariat s'étendra sur plusieurs semaines, les manufacturiers devant d'abord communiquer les codes universels de tous leurs produits (codes-barres) sur un même fichier administré par l'organisme « Bien fait ici / Well Made Here », puis l'intégration pourra se faire avec l'accord des bannières participantes.

Mentionnons que le Canada conçoit et fabrique pratiquement tous les articles de quincaillerie, matériaux, accessoires et technologies que nécessite la construction ou la rénovation d'une maison. Cependant, en général, on retrouve environ 33 % de produits d'ici sur les tablettes des quincailleries et des centres de rénovation, la balance étant constituée de produits américains et asiatiques, et européens dans une moindre mesure.

À propos de Bien fait ici

Bien fait ici / Well Made Here est un organisme à but non lucratif sous charte fédérale collectivement co-fondé en octobre 2018 par plusieurs bannières et aux associations professionnelles. La promesse de Bien fait ici / Well Made Here : De la cave au grenier, de l'habitation de qualité avec une raison d'être d'encourager l'achat de matériaux de construction et d'articles de quincaillerie de qualité faits au Canada et destinés au marché résidentiel. La vision de Bien fait ici / Well Made Here pour les premières années vise à renforcer la chaîne de valeurs entre les fabricants, les bannières et leurs réseaux de quincailleries et de centres de rénovation pour mieux servir les consommateurs et les entrepreneurs en construction. Pour plus d'informations, visitez https://www.ici-here.ca/a-propos/

À propos de JRTech Solutions

JRTech Solutions Inc. est le principal fournisseur canadien d'étiquettes électroniques (EEG) et le plus grand distributeur mondial des étiquettes électroniques Pricer, avec plus de 1500 installations de magasins depuis 2008. JRTech Solutions est également le fournisseur exclusif au Canada de la technologie robotisée d'inventaire basée sur l'IA de Brain Corp pour la gestion automatisée des stocks. Pour plus d'informations, visitez www.jrtechsolutions.com.

