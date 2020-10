Or, au cours des quelques dernières années, le Concours de dessin de la voiture de rêve de Toyota est devenu bien plus qu'un foyer mettant en lice des œuvres d'arts visuels. Ce concours s'est plutôt transformé en une scène où les jeunes les plus imaginatifs au monde peuvent présenter leurs idées visant à changer le monde. Et on ne sera pas surpris d'apprendre que les jeunes Canadiens font figure d'éclaireurs en la matière - et leurs innovations sont de notoriété mondiale.

Cette année, les jeunes de 15 ans ou moins sont invités à faire travailler leurs méninges et de dessiner leur « voiture de rêve ». Ils peuvent laisser leur imagination guider leurs crayons, craies de cire ou pinceaux pour créer une voiture de rêve du futur.

Nous encourageons en outre nos jeunes artistes à expliquer les idées novatrices qu'expriment leurs œuvres. Leur « voiture de rêve » peut-elle aider à sauver les animaux ou les océans? Est-ce qu'elle aide l'environnement? Est-ce qu'elle rend les gens heureux? Ils devront fournir aux juges une description et une explication de leur dessin.

Le concours de cette année commence le 5 octobre 2020, et les œuvres peuvent être soumises jusqu'au 8 janvier 2021. Les soumissions peuvent être réalisées par divers moyens traditionnels, dont la peinture, les feutres et les crayons de couleur. (Désolé : les œuvres numériques ne sont pas admises.)

Les trois finalistes seront choisis dans trois catégories d'âge : Moins de 8 ans, de 8 à 11 ans, et de 12 à 15 ans. Les neufs finalistes gagneront une carte-cadeau de 250 $ de KiwiCo. Et ce n'est pas tout. Les finalistes du Canada seront admissibles au concours mondial organisé par Toyota Motor Corporation pour courir la chance de gagner l'un des cinq prix d'une valeur de 15 000 $ US.

Pour plus de renseignements sur les conditions générales du concours, y compris la façon de soumettre des participations, ainsi que des exemples de participations gagnantes des années précédentes, visitez le site https://www.toyota.ca/toyota/fr/dream-car-art-contest.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de 5 millions de véhicules au pays, par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à fournir aux automobilistes canadiens des véhicules réputés pour leur sécurité, leur qualité, leur durabilité et leur fiabilité, et à leur offrir un service de qualité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, et des centres de distribution des pièces à Toronto et Vancouver. Toyota exploite deux usines de production au Canada. Ces usines ont déjà produit plus de 8 millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très appréciés des consommateurs canadiens, comme le Toyota RAV4, le Toyota RAV4 hybride, et les Lexus RX 350 et RX 450h hybride. À la suite des récents investissements injectés par Toyota dans ses installations de l'Ontario, la production des très populaires modèles Toyota RAV4 et RAV4 hybride va s'intensifier.

