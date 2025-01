L'objectif « Un million de repas » de Toyota Canada met également à contribution ses employés et ses concessionnaires dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au pays

TORONTO, le 9 janv. 2025 /CNW/ - Toyota Canada a annoncé aujourd'hui un don de 300 000 $ à l'organisme Banques alimentaires Canada, donnant ainsi le coup d'envoi de son initiative Un million de repas qui vise à venir en aide aux Canadiens touchés par l'insécurité alimentaire.

Toyota vise à fournir un million de repas aux Canadiens et donne le coup d’envoi de cette initiative en faisant un don de 300 000 $ à Banques alimentaires Canada (Groupe CNW/Toyota Canada Inc.)

Banques alimentaires Canada rapporte que plus de 2 millions de Canadiens visiteront des banques alimentaires ce mois-ci, soit un niveau record. Pour répondre à ce besoin urgent, et en s'appuyant sur les efforts déployés dans ce domaine depuis la pandémie, Toyota Canada a lancé Un million de repas, une initiative nationale visant à fournir un million de repas grâce à des dons, aux efforts de ses employés et aux du réseau de concessionnaires Du cœur au volantMC de Toyota.

« Nous croyons que personne ne devrait se demander d'où proviendra son prochain repas », a déclaré Leslie Miller, vice-présidente, Services à l'entreprise, et directrice financière chez Toyota Canada. « L'objectif de l'initiative Toyota Un million de repas est d'unir nos ressources, nos efforts et notre compassion pour aider à construire des communautés plus fortes et plus sûres sur le plan alimentaire partout au pays. Nous sommes fiers de nous associer à des organisations nationales telles que Banques alimentaires Canada, qui sont en première ligne tous les jours. »

Depuis 2020, Toyota Canada et ses concessionnaires ont versé plus d'un million de dollars à des banques alimentaires locales à l'échelle nationale. Le partenariat avec Banques alimentaires Canada renforce l'engagement de Toyota à soutenir l'un des besoins les plus pressants au pays : la sécurité alimentaire.

« En ce moment, beaucoup de nos familles et de nos amis partout au pays traversent une période difficile. Les banques alimentaires n'ont jamais été aussi fréquentées dans l'histoire du Canada, et le recours aux banques alimentairs a presque doublé en seulement cinq ans », a déclaré Kirstin Beardsley, chef de la direction, Banques alimentaires Canada. « Grâce à la générosité de partenaires comme Toyota Canada, les banques alimentaires pourront continuer à répondre à la demande croissante et à fournir des ressources essentielles à nos voisins dans le besoin. »

Les efforts de Toyota en 2024 comprennent également un don de 100 000 $ remis au Club des petits déjeuners du Canada, annoncé en septembre. Ces contributions reflètent une approche holistique de la sécurité alimentaire, articulée à la fois sur l'aide concrète et immédiate, et sur les solutions à long terme.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file de la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est de faire preuve de leadership à l'échelle nationale pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau des banques alimentaires partout au pays. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires aident les Canadiens en situation d'insécurité alimentaire. Selon les données du Bilan-Faim, plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires joignent leurs efforts pour servir les personnes les plus vulnérables. L'an dernier, ils ont reçu plus de 2 millions de visites par mois. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a versé plus de 829 millions de dollars en aide alimentaire et plus de 245 millions de dollars en financement pour aider à maximiser les retombées collectives et à renforcer la capacité locale, tout en préconisant des mesures concrètes de la part des gouvernements pour lutter contre la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : nous voulons créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca/fr/ pour en apprendre davantage.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de neuf millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 20 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

