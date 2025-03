L'entreprise a redéfini le marché de l'automobile de luxe lors de son lancement en 1990

Lexus célèbre 35 ans de croissance constante et de premières dans l'industrie avec trois événements média régionaux cette année

L'histoire de la réussite canadienne comprend l'émergence d'une puissance manufacturière

TORONTO, le 17 mars 2025 /CNW/ - Comme le cuir, le vin et le fromage, Lexus fait partie de ces choses qui s'améliorent avec le temps. Depuis ses débuts aux États-Unis en 1989, le constructeur automobile est devenu une marque de luxe mondiale.

Cela a démarré avec plus de 1 400 ingénieurs, 2 300 techniciens et deux milliards de dollars. Lexus s'est lancée sur le marché animée d'une vision claire : fabriquer les meilleures automobiles jamais construites. Pour y parvenir, il a fallu construire 450 prototypes, déposer 200 nouveaux brevets et parcourir trois millions de kilomètres d'essai. Le résultat fut la première Lexus LS 400. Lexus a dévoilé cette berline porte-étendard en 1989 aux États-Unis, en même temps que la Lexus ES 250. L'entreprise a introduit sa vision au Canada en 1990, un an après ses débuts aux États-Unis. En mettant l'accent sur une technologie imaginative, des performances d'avant-garde et un style dynamique depuis le premier jour, l'entreprise a cimenté sa place dans l'histoire de l'automobile.

Trente-cinq ans plus tard, Lexus offre aux clients canadiens les meilleurs berlines, coupés, multisegments et VUS jamais créés, avec un grand choix de groupes propulseurs et de versions, le tout en adoptant une approche centrée sur l'humain. Entre-temps, elle a aidé à construire l'une des plus grandes usines de fabrication du Canada, créé un réseau de concessionnaires qui est aujourd'hui une référence en matière de service dans l'industrie et redéfini l'expérience de la propriété d'une automobile de luxe.

« Les 35 dernières années ont été une incroyable histoire d'innovation et de croissance, toutes définies par un engagement inébranlable envers nos invités canadiens, les membres de notre équipe canadienne et nos communautés canadiennes », a déclaré Martin Gilbert, directeur gestionnaire de Lexus Canada. « Depuis plus de trois décennies, les clients de Lexus ont appris à apprécier et à attendre une expérience inoubliable et de haut niveau qui est devenue synonyme de la marque. Cela a été un parcours remarquable, jalonné d'innombrables étapes. »

Après des débuts modestes, avec seulement deux véhicules sur un seul marché, Lexus propose aujourd'hui un choix de 16 modèles sur 88 marchés. Le Canada a été l'un des premiers marchés. Au cours des 35 dernières années, Lexus a vendu plus de 450 000 véhicules dans le pays. Rien que l'année dernière, plus de 27 000 Lexus ont été vendues ici, ce qui fait du Canada le quatrième marché mondial pour les ventes de Lexus.

Lexus a aussi contribué à consolider la réputation de son partenaire manufacturier canadien, Toyota Motor Manufacturing Canada Inc., dans le sud-ouest de l'Ontario, en tant que l'une des plus grandes usines de fabrication du pays. TMMC emploie directement plus de 8 500 Canadiens et crée du travail pour des dizaines de milliers d'autres par l'intermédiaire de ses chaînes d'approvisionnement et de ses partenaires canadiens. Elle est également reconnue comme l'une des meilleures usines automobiles du monde, ayant été primée plus que toute autre usine des Amériques. TMMC a été la première usine automobile en dehors du Japon à construire une Lexus et une Lexus hybride. TMMC construit actuellement les deux modèles les plus vendus de Lexus au Canada : le NX et le RX, qui représentent ensemble 60 % de toutes les ventes de Lexus dans le pays.

Lexus prévoit célébrer cette étape avec trois grands événements régionaux cette année, chacun consacré à un chapitre de l'histoire de Lexus au Canada (passé, présent et futur).

Le premier événement, consacré au passé, a eu lieu fin février à Québec. Il a mis en lumière l'évolution de la gamme des VUS Lexus et montré comment l'histoire des VUS Lexus a commencé avec le tout premier RX, qui est à l'origine du segment des multisegments de luxe.

Le deuxième événement aura lieu cet été en Ontario et portera sur le présent de Lexus. Il soulignera l'importance de la fabrication canadienne dans la croissance et le succès de Lexus au Canada.

Le dernier événement aura lieu cet automne en Colombie-Britannique et sera consacré à l'avenir de Lexus. Il présentera l'étendue de la gamme Lexus, y compris plusieurs produits électrifiés. Il mettra également en évidence le solide réseau de concessionnaires de Lexus au Canada et montrera comment il évolue pour l'avenir.

Revenez sur les 35 ans d'histoire de Lexus au Canada et célébrez la marque qui a contribué à redéfinir et à révolutionner le marché des véhicules de luxe.

L'histoire en un coup d'œil - faits marquants

17 janvier 1990 - La division Lexus de Toyota Canada Inc. annonce les noms des 17 premiers concessionnaires.

Septembre 1990 - Lexus se lance au Canada avec deux berlines : la ES 250 et la LS 400. À la fin de l'année, les ventes s'élèvent à 156 modèles ES et 441 modèles LS.

1991 - Lexus lance la SC 400 et les ventes canadiennes dépassent les 2 600 véhicules.

1993 - Lexus lance la berline sportive intermédiaire GS 300.

1996 - Lexus lance son premier VUS de luxe, le LX 450.

1998 - Lexus lance le RX 300, créant ainsi un tout nouveau segment : le multisegment de luxe. Cette année-là, le RX représente 45 % des ventes canadiennes.

2000 - Lexus lance la berline sportive IS 300.

2001 - Lexus lance son premier modèle décapotable, la SC 430.

2002 - Lexus dévoile le GX 470, son véhicule utilitaire sport de luxe intermédiaire.

2003 - Le Canada fait la une de l'actualité automobile internationale lorsque Toyota Motor Manufacturing Canada commence à construire le RX 330, premier véhicule Lexus à être fabriqué en dehors du Japon.

2005 - Lexus présente le RX 400h, premier véhicule hybride de luxe au monde. Les ventes annuelles de Lexus Canada dépassent également les 10 000 véhicules pour la première fois.

2006 - Lexus présente la première berline sportive hybride de luxe au monde, la GS 450h.

2007 - Lexus présente sa première berline porte-étendard hybride, la LS 600h.

2008 - Lexus débarque sur le marché du luxe hautes performances avec la IS F, son premier modèle de la série F.

2009 - Lexus lance la HS 250h, une berline hybride destinée exclusivement à l'Amérique du Nord et au Japon.

2011 - Lexus lance son emblématique supervoiture LFA. Ce modèle de production très limitée influence encore aujourd'hui toute l'ingénierie de la série F et le design F Sport. Lexus a également commencé à vendre la CT 200h, une berline compacte hybride à quatre portes.

2014 - Lexus lance le multisegment compact NX, ainsi que les coupés RC et RC F. TMMC devient la première usine en dehors du Japon à fabriquer un véhicule hybride Lexus, le RX 450h.

2015 - Lexus lance la berline sport hautes performances GS F, et les ventes annuelles dépassent les 20 000 véhicules pour la première fois au Canada.

2017 - Lexus lance le coupé de luxe LC, ainsi que le premier RX à trois rangées, le RX L.

2018 - Lexus dévoile le yacht de luxe LY 650.

2019 - Lexus lance le multisegment compact de luxe UX.

2020 - Lexus lance son cabriolet de luxe performant, la LC 500 décapotable.

2021 - Lexus présente son Prochain chapitre, une évolution de la marque qui s'articule autour de quatre piliers : le design, la signature de conduite Lexus, l'électrification et les technologies avancées.

2022 - Toyota Motor Manufacturing Canada lance la production de la deuxième génération de la série NX.

2023 - Lexus lance le RZ 450e, premier véhicule électrique à batterie (VÉB) mondial de la marque. À la fin de l'année, Lexus lance le TX, troisième VUS à trois rangées de la gamme.

2025 - Lexus lance son premier VUS hybride porte-étendard, le LX 700h, et célèbre son 35e anniversaire au Canada

