TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - Toyota Canada est fière d'annoncer son partenariat avec la Super Ligue du Nord (SLN), la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada.

En tant que partenaire automobile exclusif de la Ligue et du Club, Toyota réaffirme son engagement à soutenir les athlètes et le sport au Canada et à établir un lien avec les fans et les consommateurs à travers les passions qui comptent le plus pour eux.

Toyota Canada s'associe à la Super Ligue du Nord en tant que partenaire automobile exclusive (Groupe CNW/Toyota Canada Inc.)

Grâce à ce partenariat, Toyota investit dans l'avenir du football féminin, en aidant les athlètes, les fans et les communautés à créer de nouvelles opportunités de se connecter et de développer le jeu.

« Le soccer est plus qu'un jeu - c'est une force puissante pour ce qui compte le plus, qui unit les Canadiens d'un océan à l'autre », a déclaré Cyril Dimitris, président et chef de la direction de Toyota Canada. « Nous sommes fiers de soutenir la croissance continue du soccer féminin au Canada grâce à ce partenariat avec la Super Ligue du Nord. »

La SLN, dont le coup d'envoi sera donné en avril 2025, représente une étape importante pour le sport féminin au Canada, avec six clubs de Vancouver, Calgary, Toronto, Ottawa, Montréal et Halifax qui s'apprêtent à concourir au plus haut niveau. Le soutien de Toyota s'étendra au-delà du terrain, en aidant chaque club à approfondir ses liens avec les communautés locales, en favorisant le développement de la base et en améliorant l'expérience des supporters. En investissant dans ces clubs, Toyota joue un rôle clé dans le renforcement des fondations de la ligue et dans la croissance du jeu à travers le pays.

« La Super Ligue du Nord a été créée pour créer des opportunités - pour les joueurs, pour les fans et pour les communautés à travers le Canada », a déclaré Diana Matheson, fondatrice et directrice de la croissance de la Super Ligue du Nord. « Le fait d'avoir Toyota comme partenaire renforce notre capacité à concrétiser cette vision. Son soutien aux six clubs contribuera à donner vie à la ligue dans les villes du pays, à inspirer la prochaine génération et à assurer le succès à long terme du soccer féminin professionnel au Canada. »

À propos de la Super Ligue du Nord

La Super Ligue du Nord est la première ligue professionnelle de soccer féminin au Canada. Le coup d'envoi aura lieu le 16 avril 2025 avec six clubs fondateurs : le Halifax Tides FC, le Montréal Roses FC, le Rapid Ottawa FC, l'AFC Toronto, le Calgary Wild FC et le Vancouver Rise FC. Créée par des joueuses et des supporters, la ligue est ancrée dans les meilleures pratiques mondiales et s'efforce de promouvoir l'excellence canadienne dans le sport, l'équité et l'inclusion. Pour obtenir des mises à jour et de plus amples renseignements, rendez-vous sur le site www.NSL.ca.

À propos de Toyota Canada Inc.

Toyota Canada Inc. (TCI) est le distributeur canadien exclusif des véhicules Toyota et Lexus. Toyota a vendu plus de six millions de véhicules au pays par l'entremise d'un réseau de 287 concessionnaires Toyota et Lexus. Toyota s'engage à offrir aux automobilistes canadiens un service de qualité et des véhicules reconnus pour leur haut niveau de sécurité, de qualité, de durabilité et de fiabilité. Le siège social de TCI est situé à Toronto et l'entreprise a aussi des bureaux régionaux à Vancouver, Calgary, Montréal et Halifax, des centres de distribution des pièces à Clarington et Vancouver, et deux usines de production au pays. Ces usines ont déjà produit plus de onze millions de véhicules, parmi lesquels des modèles très populaires auprès des consommateurs canadiens, comme les Toyota RAV4 et RAV4 hybride, les Lexus RX 350 et RX 450h hybride, ainsi que les Lexus NX 250, NX 350 et NX 350h hybride. Toyota a vendu plus de 24 millions de véhicules électrifiés dans le monde et est le constructeur qui vend le plus de véhicules électrifiés au Canada.

