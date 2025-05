SION, Suisse, le 6 mai 2025 /CNW/ -- H55, société pionnière dans l'aviation électrique et spin-off technologique du projet Solar Impulse, a achevé avec succès la première étape de sa tournée dans 8 états des États-Unis, faisant une entrée remarquée en Floride et démontrant la promesse d'un vol propre, silencieux et efficace. Dans le cadre de sa tournée visionnaire Across USA Tour, H55 a attiré des écoles de pilotage, des instructeurs et des leaders de l'industrie, mettant en avant le potentiel de transformation via son système de propulsion électrique certifié et accélérant l'intérêt du marché pour le Bristell B23 Energic.

Avec son avion le Bristell B23 Energic entièrement électrique, H55 a effectué 36 vols de démonstration et organisé 12 journées portes ouvertes dans 14 aéroports de Floride. L'entreprise a présenté sa technologie de propulsion électrique sans émission à un large public, notamment des écoles de pilotage, des universités aéronautiques, des professionnels de l'aérospatiale, des pilotes professionnels, des communautés aéronautiques, des autorités aéroportuaires et des passionnés.

Engouement de l'industrie

De sa présence au salon aéronautique Sun 'n Fun jusqu'aux dernier arrêts en Floride centrale, la tournée H55 Across USA a engendré et impliqué:

14 vols d'aéroport à aéroport

36 vols de démonstration

12 événements statiques

30 instructeurs de vol certifiés (CFI/CFII)

Des professeurs d'aéronautique et d'aviation de l'université aéronautique Embry-Riddle, de l'université Liberty Florida et de l'Institut de technologie de Floride

2 experts en aérospatiale

18 écoles de pilotage

10 prestataire de services aéroportuaires (FBO)

L'aérodynamique et la conception du B23 Energic offre une maniabilité élevée, par la souplesse et la réactivité de ses commandes de vol, et un cockpit remarquablement silencieux. Alimenté par

les systèmes intelligents de batterie de H55, l'avion apporte la preuve irréfutable que la propulsion électrique est prête à transformer l'aviation générale, les opérations de vols de transport régional et la formation des pilotes.

« Cette tournée en Floride marque un tournant--les écoles de pilotage, les instructeurs et la communauté aéronautique au sens large embarquent dans le passage à l'électrique. L'avenir du vol est silencieux, efficace et électrique. Notre séjour en Floride a démontré que le système certifié de propulsion électrique et la gestion intelligente de l'énergie de H55 sont prêts à être utilisés dans le monde via des applications réelles, et que les instructeurs de vol sont très intéressés par l'adoption de solutions de formation plus propres, plus silencieuses et plus rentables », a déclaré Kristen Jurn, directrice des ventes de H55 aux États-Unis.

Témoignages d'experts en formation des pilotes et en innovation

« Le Bristell est léger sur le manche, mais la plus grande différence est son silence et sa souplesse. Les commandes sont réactives, même pendant le roulage, et vous pouvez enlever votre casque en plein vol et poursuivre votre conversation. Du point de vue de la formation et de la maintenance, le fait de pouvoir réduire la puissance à zéro sans utiliser les freins est très important, car le remplacement des freins est l'un des problèmes de maintenance les plus fréquents.

- Adam Valencic, instructeur multimoteur et président de First Landings Aviation

« La maniabilité générale est très agréable et l'avion apparaît robuste, même avec des bagages à bord et une communication complète avec l'ATC. Il est silencieux, réactif et convient parfaitement aux programmes de formation. Au fur et à mesure que la technologie progresse, je vois les avions électriques jouer un rôle de plus en plus important dans la formation au pilotage.

- Tiago Dikerts de Tella, Adjoint au chef instructeur de vol, Embry-Riddle Aeronautical University

« Le Bristell combiné à la propulsion électrique de H55 est une combinaison brillante. L'expérience de vol silencieuse et en douceur - du roulage au décollage - a été un véritable plaisir. C'est le début d'une nouvelle ère qui va révolutionner l'aviation générale et peut-être même les vols commerciaux ».

- Scott Vangen, NASA (Ret.), Astronaute suppléant et spécialiste de la charge utile, STS-67 A

Un concept éprouvé, prêt à s'épanouir

Gregory Blatt, cofondateur et directeur de la mission Across America, a déclaré : « Avec Solar Impulse, nous avons prouvé qu'une aviation propre était possible en faisant le tour du monde sans une seule goutte de carburant. Aujourd'hui, avec H55, nous poussons cette vision plus loin en proposant des systèmes de propulsion électrique certifiés, évolutifs et prêts à être utilisés dans le monde entier. Le vol électrique n'est plus un concept futur - il est là, répondant aux normes de sécurité les plus élevées tout en réduisant la maintenance,

en diminuant les coûts et en permettant des opérations plus propres, plus silencieuses et plus fiables. Pour les écoles de pilotage, l'aviation générale et l'avenir de la mobilité aérienne, il s'agit d'un tournant.

Regarder vers l'avenir

La propulsion électrique certifiée et les systèmes intelligents de batteries H55 sont au centre de l'attention alors que l'entreprise poursuit son voyage de cinq mois à travers sept autres états. Après la Floride, le B23 Energic mènera la prochaine phase de la tournée, invitant des représentants d'écoles de pilotage, d'opérateurs de base fixe (FBO), de bases militaires, de programmes d'aviation universitaires, d'éducateurs locaux, de passionnés d'aviation et de leaders de l'industrie à découvrir en avant-première comment l'aviation électrique transforme l'aviation générale et la formation au pilotage.

Prochaine étape : L'Alabama et l'Arizona en mai.

Ces deux états jouent un rôle clé dans l'aviation et l'aérospatiale et offrent un terrain fertile pour l'introduction de technologies durables de vol dans les centres de formation et les instituts de recherche. Les systèmes de propulsion de H55 sont parfaitement adaptés pour répondre à la demande croissante de solutions silencieuses, efficaces et sans émissions dans les écosystèmes dynamiques de l'aviation générale.

Calendrier de la tournée : Tournée H55 à travers les États-Unis

Floride - Sun 'n Fun & multi-city tour | 12-28 avril

Montgomery, Alabama - 7-9 mai

- 7-9 mai Phoenix /Scottsdale, Arizona - 20-25 mai

/Scottsdale, Arizona - 20-25 mai Las Vegas, Nevada - 3-6 juin

- 3-6 juin Palo Alto, Californie - 15-22 juin

Colorado Springs et Pueblo, Colorado - 2-7 juillet

Oshkosh, Wisconsin (EAA AirVenture) - 21-27 juillet

(EAA AirVenture) - 21-27 juillet Les Hamptons, New York - 6-10 août

A propos de H55

H55 est une société suisse fondée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Dédiée à la révolution de l'industrie aéronautique, H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries adaptés à une gamme variée d'aéronefs, dans le but de parvenir à un transport aérien durable. H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique avec des solutions d'intégration complètes pour l'aviation générale et les avions de transport régional. Grâce à son héritage de pionnier et à son engagement en faveur de solutions certifiées, l'équipe d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale de

H55 est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique, établissant de nouvelles normes et repoussant les limites de l'aviation électrique.

