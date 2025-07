DÉCOUVREZ LE B23 ENERGIC ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUE ET LA GAMME DE PRODUITS BRISTELL AUX STANDS N° 296 ET 297 - EAA AIRVENTURE OSHKOSH

SION, Suisse et OSHKOSH, Wisconsin, le 23 juill. 2025 /CNW/ -- H55 et Bristell présentent une avancée unique dans le domaine de l'aviation lors du salon EAA AirVenture de cette année : le seul avion de l'aviation générale certifié CS/FAR-23 disponible en version entièrement électrique et à combustion. Exposée aux stands n° 296 et 297, la gamme de produits Bristell B23, qui comprend le B23 Energic entièrement électrique équipé du système de propulsion électrique de H55, offre aux exploitants et aux écoles de pilotage un véritable choix pour leurs flottes. Cette double offre n'est pas seulement une prouesse technique, elle marque une étape décisive dans la mise à disposition d'une aviation propre, évolutive et commercialement viable.

Bristell B23 Energic, powered by H55 Electric Propulsion System, at EAA AirVenture

Le B23 Energic, un avion biplace entièrement électrique, a été développé en collaboration avec Bristell et est propulsé par le système de propulsion électrique (EPS) exclusif de H55. Certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) CS-23 au cours du premier semestre 2026 et mis en service aux États-Unis en 2027, cet avion est conçu pour les écoles de pilotage et l'aviation générale. Il offre zéro émission, un faible niveau sonore et des coûts d'exploitation comparables à ceux des avions à pistons.

Co-fondée par l'équipe de direction de Solar Impulse, André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt, H55 s'appuie sur le succès révolutionnaire du tour du monde sans carburant pour proposer désormais des solutions d'aviation électrique concrètes.

André Borschberg, cofondateur et président exécutif, a déclaré : « Faire le tour du monde sans carburant a prouvé que c'était possible. Avec H55, nous rendons le vol électrique pratique et accessible. Au cours de notre tournée à travers les États-Unis, nous avons effectué près de 200 vols avec des passagers, et pas une seule personne n'est descendue sans sourire. Ce lien émotionnel se traduit par un véritable engouement commercial. C'est une confirmation puissante que l'aviation électrique n'est pas seulement une partie de l'avenir, c'est un pilier essentiel du présent. »

Décollage imminent aux États-Unis - Une solide base de clients dès le départ

Avec ses deux premières années de production déjà vendues, H55 constate une accélération de la demande de la part des opérateurs américains et européens. L'offre « Founder's Pioneer Edition » de la société a suscité un vif intérêt commercial, les acomptes et les lettres d'intention (LOI) signées étant sur le point d'atteindre le maximum d'allocation disponible. Le message passe : les avions électriques certifiés ne sont plus une vision, mais une opportunité commerciale viable.

Rencontrez l'équipe et découvrez l'avion de près

Rendez-vous aux stands Bristell n° 296 et 297 pour découvrir le B23 Energic en personne. Assistez à des briefings dans le cockpit par les pilotes de H55 et découvrez le système de propulsion électrique de la société.

Kristen Jurn, directrice des ventes pour l'Amérique du Nord, a déclaré : « C'est passionnant d'être à Oshkosh pour la première apparition de H55 aux États-Unis. Après avoir survolé sept des huit États de la tournée et discuté avec des centaines de pilotes, d'instructeurs et d'opérateurs, une chose est claire : le vol électrique n'est plus une histoire de prototype. Le B23 Energic est réel, il sera certifié en Europe l'année prochaine, et la certification de la FAA suivra bientôt. Il est silencieux, propre et beaucoup plus rentable à exploiter, et ceux qui sont prêts à mener la transition font déjà la queue.

C'est plus qu'un simple lancement, c'est une véritable révolution. »

Pourquoi est-ce important ?

Avec plus de 160 décollages et atterrissages dans sept États au cours de sa tournée à travers les États-Unis et un bilan 100 % sécuritaire, le B23 Energic prouve que le vol électrique est non seulement viable, mais aussi prêt à être adopté à des fins commerciales. Les principaux avantages du B23 Energic sont les suivants :

Silencieux et confortable : aucune vibration ni bruit dans la cabine, ce qui améliore la concentration du pilote et des élèves et réduit considérablement la charge de travail du pilote et la fatigue physiologique.

Efficacité au sol : faible consommation d'énergie pendant le roulage et l'entraînement en circuit. Le temps de bloc et le temps de vol sont presque identiques en raison de l'absence de besoins de mise en route et de la procédure de vérification très courte.

Simplicité et facilité pour le pilote : pas de vidange d'huile, de bougies encrassées, de magnétos défectueuses ou de transferts de poids dus à la consommation de carburant, juste une concentration totale sur le pilotage.

Endurance fiable : jusqu'à 90 minutes d'endurance avec un temps de recharge équivalent pour les modèles livrés aux États-Unis.

Recharge facile : compatible avec la recharge automobile CCS DC standard. À la tête du mouvement à travers les États-Unis

Depuis avril, H55 a survolé sept États américains, de la Floride au Wisconsin, afin de nouer des liens avec des écoles de pilotage, des exploitants d'aéroports, des organismes de réglementation, des universités spécialisées dans l'aérospatiale et des représentants du gouvernement. Fort d'une dynamique commerciale croissante, H55 contribue à définir le prochain chapitre de l'aviation générale en tant que mode de transport propre, silencieux et rentable.

A propos de H55

H55 est une société suisse fondée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Dédiée à la révolution de l'industrie aéronautique, H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries adaptés à une gamme variée d'aéronefs, dans le but de parvenir à un transport aérien durable. H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique avec des solutions d'intégration complètes pour l'aviation générale et les avions de transport régional. Grâce à son héritage de pionnier et à son engagement en faveur de solutions certifiées, l'équipe d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale de H55 est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique, établissant de nouvelles normes et repoussant les limites de l'aviation électrique.

