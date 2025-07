LE VOL ÉLECTRIQUE N'EST PAS SEULEMENT PROPRE, IL EST AUSSI RÉSISTANT AU CLIMAT ET CONVIENT À TOUS LES TYPES D'ENVIRONNEMENT.

SION, Suisse et CENTENNIAL, Colorado, le 15 juill. 2025 /CNW/ -- H55 , pionnier de l'aviation électrique né du projet Solar Impulse, a effectué une série de vols de démonstration à haute altitude et à haute température dans le Colorado, dans le cadre de sa tournée Across USA . Ces essais confirment les performances réelles du Bristell B23 Energic propulsé par H55 et illustrent les performances opérationnelles de l'aviation électrique.

Fonctionnement dans des conditions difficiles

Bristell B23 Energic propulsed by H55 in Colorado's sky

Les vols durant notre arrêt dans le Colorado ont eu lieu depuis un aérodrome situé à 5 800 pieds au-dessus du niveau de la mer, avec des températures atteignant 36°C (96,8°F) et une altitude- densité de décollage de 9 500 pieds. Le B23 Energic s'est parfaitement comporté en effectuant des montées en douceur de 500 pieds par minute et en utilisant la distance normale de la piste pour les départs. Ce scénario « chaud et élevé » permet de tester la distance de décollage, les performances de montée et l'efficacité globale d'un avion. Contrairement aux moteurs à combustion conventionnels dont les performances se dégradent dans de tels environnements, le système de propulsion électrique du B23 Energic a donné des résultats réguliers et fiables.

« Le Colorado offre l'un des environnements les plus exigeants pour l'aviation », a déclaré Gregory Blatt, cofondateur et directeur de mission de H55. "Cette escale nous donne l'occasion de démontrer que la propulsion électrique est non seulement durable, mais aussi cohérente sur le plan opérationnel dans des conditions auparavant considérées comme restrictives pour de nombreux types d'aéronefs. Nous sommes particulièrement reconnaissants à l'aéroport de Centennial et à JetCenters au Colorado pour leur accueil chaleureux et leur soutien. Leur engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité reflète notre mission commune, qui est d'accélérer l'adoption de solutions d'aviation propres".

Une première pour le Colorado

Centennial Flyers, une éminente école de pilotage basée à l'aéroport de Centennial (KAPA), a signé une lettre d'intention lors de l'escale de H55 au Colorado, devenant ainsi le premier opérateur de l'État à s'engager formellement à adopter l'aviation électrique. Leur décision reflète l'élan grandissant à travers les États-Unis pour le Bristell B23 Energic, qui continue de susciter l'intérêt des écoles de pilotage, des pilotes individuels, des opérateurs et des aéroports régionaux à la recherche de solutions de formation durables et rentables. Cet engagement renforce le carnet de commandes en expansion de H55 et souligne la volonté du marché de se doter d'avions électriques certifiés.

Prouver le vol électrique dans des conditions environnementales réelles

Les systèmes de propulsion électrique font l'objet d'un examen minutieux lorsqu'ils sont testés en dehors d'environnements contrôlés. Dans le climat chaud et de haute altitude du Colorado, le système de propulsion électrique (EPS) certifié de H55 a excellé, maintenant des performances optimales malgré les défis posés par les températures élevées et la densité réduite de l'air. Le système a fourni des taux de montée constants et a démontré un refroidissement efficace de la batterie, prouvant que le vol électrique peut fonctionner efficacement dans des climats et des zones géographiques variés tout au long de l'année.

Réponses aux questions clés sur Colorado

Les aéronefs électriques peuvent-ils fonctionner efficacement à des altitudes élevées ?

Oui, le B23 Energic a fonctionné dans des conditions de 36°C et à une altitude-densité de 9 500 pieds, avec une stabilité et un taux de montée élevé, à raison de 500 pieds par minute.

Comment la chaleur affecte-t-elle la propulsion électrique ?

La batterie et l'architecture EPS de H55 ont fonctionné dans les limites thermiques nominales, sans aucun signe de dégradation malgré des températures ambiantes élevées, jusqu'à 40°C (104°F).

Promouvoir une formation au pilotage résiliente face au défi climatiques

Alors que les avions électriques rejoignent les flottes de formation, il est essentiel que les performances soient en adéquation avec les contraintes climatiques. Le B23 Energic n'émet pas d'émissions, est peu bruyant et ne produit que peu de vibrations, ce qui est idéal pour les écoles de pilotage et les aéroports soumis à des règles environnementales plus strictes. Le Colorado a illustré des performances sans faille dans des conditions qui mettent normalement à rude épreuve les aéronefs conventionnels. Sans perte de performance ni dégradation du système, l'EPS de H55 prouve que la propulsion électrique est prête pour les vols à haute altitude et à haute température.

Prochaine étape : Oshkosh

Après l'étape du Colorado, la tournée Across USA se poursuit avec sa septième étape à l'EAA AirVenture Oshkosh 2025 -« The World's Greatest Aviation Celebration » (la plus grande célébration de l'aviation au monde). Les participants pourront en apprendre davantage sur l'avenir de l'aviation électrique lors du 2025 Electric Aircraft Symposium (19-20 juillet), suivi du meeting aérien annuel (21-27 juillet) - une première pour H55 et Bristell BRM AERO. Une conférence de presse Bristell/H55 aura lieu le mardi 22 juillet à 11h00 CST aux stands 296-297.

A propos de H55

H55 est une société suisse fondée par l'ancienne équipe de direction de Solar Impulse : André Borschberg, Sébastien Demont et Gregory Blatt. Dédiée à la révolution de l'industrie aéronautique, H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique et de gestion des batteries adaptés à une gamme variée d'aéronefs, dans le but de parvenir à un transport aérien durable. H55 fournit des systèmes certifiés de propulsion électrique avec des solutions d'intégration complètes pour l'aviation générale et les avions de transport régional. Grâce à son héritage de pionnier et à son engagement en faveur de solutions certifiées, l'équipe d'ingénieurs visionnaires et d'experts en aérospatiale de H55 est à l'avant-garde de l'industrie aéronautique, établissant de nouvelles normes et repoussant les limites de l'aviation électrique.

SOURCE H55