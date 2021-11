La Maison Heffel présentera 80 œuvres d'art lors de sa vente aux enchères en direct d'automne, dont des tableaux majeurs de Paul Kane , du Groupe des Sept et de Jack Bush .

TORONTO, le 3 nov. 2021 /CNW/ - Après une année à nulle autre pareille, le marché de l'art international s'est renforcé et ranimé, retrouvant les volumes de vente prépandémie, sans compter une participation accrue aux séances et des records de vente dans toutes les catégories. La Maison de vente aux enchères Heffel, un chef de file international, a lancé le catalogue de sa vente automnale qui aura lieu le 1er décembre 2021. Cette vente très attendue présentera un large éventail de chefs-d'œuvre rares d'artistes parmi les plus renommés au Canada, dont Emily Carr, Paul Kane, Lawren Harris et Jack Bush. Au total, 80 œuvres seront offertes aux enchères et les estimations préliminaires se situent entre 12 et 17 millions de dollars. (Tous les prix sont en dollars canadiens et s'appuient sur des évaluations prudentes.)