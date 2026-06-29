Un Canada fort et démocratique passe par le respect des droits de la personne

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Les dirigeants des commissions des droits de la personne du Canada aux niveaux fédéral, provincial et territorial publient conjointement la déclaration suivante :

Le début de l'été est marqué de nombreuses célébrations qui offrent l'occasion de réfléchir à qui nous sommes, aux communautés diverses auxquelles nous appartenons et aux valeurs qui nous unissent. Ces valeurs communes et notre sentiment d'identité collective revêtent une importance particulière dans les moments de tension et d'incertitude.

Le Canada traverse actuellement une période de profondes tensions économiques et sociales. L'incertitude mondiale, l'augmentation des inégalités de revenus et une crise persistante du coût de la vie poussent davantage de personnes vers la pauvreté, l'insécurité alimentaire et l'itinérance. Parallèlement, les communautés sont confrontées à une montée de la haine et de l'intolérance. Ces pressions qui se recoupent sont particulièrement ressenties par celles et ceux qui sont confrontés à des obstacles systémiques et à la discrimination - par exemple les personnes autochtones, noires et autres communautés racisées, les personnes en situation de handicap et les communautés 2ELGBTQIA+.

Partout au pays, les commissions canadiennes des droits de la personne constatent comment l'insécurité économique, l'inaccessibilité des systèmes et la discrimination s'entrecroisent. Les droits deviennent fragiles lorsque les personnes ne disposent pas des conditions fondamentales nécessaires à la dignité dans leur vie quotidienne.

Ces réalités nous rappellent que les droits ne se définissent pas seulement par ce qui est garanti par la loi, mais aussi par la capacité des personnes à exercer ces droits de manière concrète dans leur vie quotidienne. Les droits de la personne constituent le fondement sur lequel reposent les sociétés démocratiques, en particulier dans les moments de tension et d'incertitude.

Les droits de la personne constituent le fondement des sociétés démocratiques et de l'État de droit. Les Canadiens et Canadiennes en sont conscients. Selon la dernière étude de Statistique Canada sur les valeurs sociales et démocratiques, 86 % des Canadiens et Canadiennes reconnaissent que les droits de la personne ont un intérêt social et démocratique. La diversité du Canada va bien au-delà des simples données démographiques. Elle reflète un engagement en faveur d'une participation pleine, sûre et égalitaire, ainsi qu'un réel sentiment d'appartenance.

Nous devons renforcer et protéger les droits de la personne partout : dans les écoles, en milieu de travail, dans le logement, les soins de santé, les services publics, les lieux de culte, les espaces en ligne et la vie communautaire.

La protection des droits de la personne est une responsabilité partagée. Elle nécessite des institutions solides et exige de chacun et chacune d'entre nous que nous donnions vie aux droits de la personne dans notre quotidien -- par nos paroles, notre écoute, notre lutte contre la discrimination et notre contribution à rendre les lieux que nous partageons plus sûrs, plus justes et plus inclusifs.

Le Canada a un long chemin à parcourir. Pour relever ce défi, nous devons renouveler notre engagement envers les valeurs qui nous définissent. En renforçant la protection des droits de la personne et en la traduisant en résultats concrets, nous pouvons bâtir un Canada plus fort -- un Canada fondé sur la dignité, l'égalité, la réconciliation et la justice pour tous et toutes.

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Remarque : Les requêtes médiatiques seront assignées à la commission des droits de la personne respective, si nécessaire.

SOURCE Commission canadienne des droits de la personne

Coordonnées pour les médias : Commission canadienne des droits de la personne, Relations avec les médias, 613-943-9118, [email protected]